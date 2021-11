Carlos Sainz y Fernando Alonso confían en colarse en la Q3 en la sesión de clasificación del GP de Qatar de Fórmula 1. Dicha carrera la afrontará Max Verstappen con 14 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton en el Mundial.

Minuto a minuto de la clasificación de F1 del GP de Qatar

¿Conseguirá salvarse Leclerc en su último intento?

Mejoran los Red Bull. Verstappen se pone primer y Sergio Pérez cuarto. Ahora Fernando Alonso es quinto y Carlos Sainz sexto.

A falta de 5 minutos para el final, Latifi, Raikkonen, Giovinazzi, Mick Schumacher y Mazepin estarían eliminados.

Bottas, Hamilton, Verstappen, Fernando Alonso y Carlos Sainz son ahora mismo los cinco primeros. Faltan 6 minutos para el final.

Los dos españoles, tras Hamilton y Verstappen.

Fernando Alonso completa su primera vuelta y se pone tercero tras Hamilton y Verstappen.

Hamilton completa su primera vuelta y marca el mejor tiempo. Tras él se ha situado Verstappen. Carlos Sainz ha caído hasta la sexta posición. Fernando Alonso ya está en pista.

Carlos Sainz lidera la tabla de tiempos por delante de su compañero de equipo en Ferrari, de Charles Leclerc.

A falta de 15 minutos para el final, Carlos Sainz quiere marcar cuanto antes un buen crono. Fernando Alonso sigue en el garaje.

Finalmente Nikita Mazepin sí podrá participar en la sesión de clasificación del GP de Qatar. Junto a su compañero Mick Schumacher ha sido el primero en salir.

Los favoritos para caer eliminados en la Q1 son Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Nicholas Latifi y George Russell. Carlos Sainz y Fernando Alonso deberían pasar sin problemas a la Q2.

En el garaje de Red Bull están trabajando en el DRS de Max Verstappen. ¿Podrá afrontar la sesión de clasificación del GP de Qatar con garantías?

Nikita Mazepin no pudo rodar ni ayer por la tarde ni hoy, por lo que está por ver su participación en la sesión de clasificación del GP de Qatar.

Pro primera vez esta temporada, Fernando Alonso afronta una carrera como líder del Overtake Award. Dicho galardón premiará al piloto que más adelantamientos haga esta temporada. De momento el asturiano lleva dos más que Sebastian Vettel.

Can he hold on to P1 and claim the @Cryptocom Overtake Award in Abu Dhabi? #F1 | https://t.co/8PdPZlBesT pic.twitter.com/Ntl35yaIPn

Fernando Alonso currently leads the season standings 👏

Tras el GP de Brasil de Fórmula 1, al que Mercedes llegó con tan sólo 1 punto de ventaja sobre Red Bull, la escudería liderada por Hamilton aventaja ya en 11 a la capitaneada por Verstappen.

CONSTRUCTOR STANDINGS 🧑‍🔧

So tight at the top

Ferrari consolidate lead over McLaren in battle for P3

Alpine and AlphaTauri 👀

Three races left to come!#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/CkbYN0zvmu

— Formula 1 (@F1) November 14, 2021