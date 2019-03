Florentino Pérez apalabró el fichaje de Zidane hace cinco días. El presidente presentó el acuerdo en Junta Directiva y este lunes fue ratificado y presentado. Zizou dijo sí en la primera llamada.

A Florentino Pérez se le escapó en la presentación de Zinedine Zidane cómo convenció al francés para que volviese al club con el que ha ganado tres Champions en tres intentos. Todo fue mucho más sencillo de lo que se ha dicho, tal y como han relatado los dos implicados.

“Cuando te ofrecimos hace 5 días que volvieras, mostraste tu compromiso y tu lealtad por el club. Tus títulos representan la hegemonía del Madrid durante estos últimos años. Como presidente, no olvido ese día en el que logramos ficharte para que formaras parte de nuestra historia”, dijo Florentino Pérez en su intervención.

“Lo que te puedo decir es que cuando el presidente me llamó no le pude decir que no“, aseguró Zidane, confirmando la versión de que aceptó a la primera el ofrecimiento blanco. “Florentino me llama y tengo ganas de venir. Esas ganas son las que me hacen querer venir. Quizás hace cuatro meses no hubiera sido así. Pero ahora es una oportunidad muy buena para volver”, desveló.

Así las cosas, Florentino y Zidane ya sabían antes de que el Real Madrid jugase en Pucela contra el Valladolid un secreto a voces. La Junta Directiva ratificó este lunes el regreso del mejor entrenador de todos los tiempos del equipo blanco. Una operación relámpago para recuperar al mejor.