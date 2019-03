Zidane: “Tenía ofertas, pero como quiero mucho a este club y al presidente, aquí estoy”

Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación tras hacerse oficial su contratación como entrenador del Real Madrid. El técnico francés compareció en sala de prensa junto a Florentino Pérez y analizó la nueva etapa que le espera al frente del conjunto madridista.

Regreso

“Yo sé que es un día especial para todos y estoy muy feliz. Lo más importante es eso. Estoy feliz de volver a casa. Luego vamos a tener preguntas. Yo no tengo nada que decir, lo que quiero es trabajar otra vez y poner al club donde tiene que estar. Ahora lo único para mí es empezar a trabajar mañana”.

Sensaciones tras 284 días

“Las sensaciones son buenas. Estoy contento de volver, tampoco me he ido muy lejos. Muy contento de volver a trabajar con este gran club y esta plantilla sobre todo”.

Motivos de su marcha y regreso

“Me fui del club porque lo necesitaba para mí, era entrenador del Real Madrid y lo necesitaba, la plantilla necesitaba un cambio después de ganarlo todo. No sólo conmigo, sino antes también. Creí que había que cambiar en ese momento. Tomé la decisión de volver porque me llamó el presidente y como quiero mucho al presidente y a este club aquí estoy. Lo más importante es eso, después de ocho meses tengo ganas de volver a entrenar, pero después del final de temporada lo que había que hacer es un cambio y tomé la decisión por el bien de todos”.

Responsabilidad

“Es una responsabilidad grande. Sabemos que todos los jugadores y toda la gente quiere mucho a este club. Yo soy uno más, me gusta el fútbol, jugué con este escudo y gané muchas cosas, pero yo soy uno más de este club. Ahora lo que quiero hacer, porque no me olvido de lo que ganamos, pero tampoco de las cosas que he hecho mal o que todos hicimos el año pasado. Perdimos la Liga y la Copa enseguida y ganamos la Champions. Yo sé donde estoy. La vida es así y hay cosas buenas y malas, hay que aceptar todo. Mi ambición y lo que tengo dentro nadie me la va a quitar, la ilusión tampoco. Voy a dar todo lo que tengo dentro para que el equipo vaya mejor”.

Cambios en el equipo

“Yo la única cosa es que vamos a cambiar cosas, tenemos que cambiarlas para el próximo año. He vuelto y tenemos tiempo para hablar sobre todo con el presidente y con el club de lo que se puede hacerlo. Hoy el tema es que nos faltan 11 partidos y lo que queremos es acabar bien. Estoy aquí porque el presidente me llamó y quiero mucho a este club”.

Ofertas de otros clubes

“Quiero ser claro. Para mí cuando me fui es porque era el momento necesario, y los jugadores también lo necesitaban, no me fui porque me gustara sino porque pensaba que después de dos años y medio ganando casi todo había que cambiar algo. Ganamos la Champions pero sé que pasaron otras cosas durante la temporada. Pensé que era la decisión que tenía que tomar, he tenido varias propuestas y no he querido marcharme a otros equipos, he querido estar aquí. Quiero preparar también la próxima temporada y eso se va a hacer a partir de mañana”.

Voluntad de Zidane

“Volver. Y aquí estoy”

No está en deuda

“No, nada. Por eso que cuando escucho todo lo que se dice… Yo no quiero y no salgo para hablar. En nueve meses no he hecho ninguna entrevista. El presidente cuando me llamó, no podía decirle que no. Además, después de lo que había pasado… El sabe lo que nos pasa a jugadores y entrenadores, un bajón se puede tener y nos ha pasado este año. Yo estaba fuera pero para mí estaba dentro, no estoy contento de como han ido las cosas y ellos tampoco. Yo estaba el año pasado y pasó lo mismo. Ahora hay que ver lo que nos falta en los 11 partidos y después lo que necesitamos para los años que viene, que es lo más importante”.

Pensar en esta temporada

“No es el tema. El tema es que ahora hay 11 partidos y vamos a pensar en eso. Ya veremos para próximos años, todos sabemos lo que ha sido Cristiano aquí, historia de este club, y eso nadie lo va a cambiar. Ha sido uno de los mejores pero no es el tema hablar de esto ahora”.

No quiere cambiar lo sucedido

“Ninguna de las dos, porque la historia de este club nadie la va a cambiar, es el mejor club del mundo, y yo me alegro de estar aquí. Ahora lo que tengo que hacer es pensar en el partido del sábado, tenemos cuatro días y hay que estar con los jugadores para preparar el partido”.

Vuelve descansado

“Sinceramente, no pienso en eso. Si pensara en eso no estaría aquí. Nunca he sido así y mi corazón me dice que he descansado en estos meses, el presidente y el club te llaman y yo tengo ganas de venir, eso es todo. Esas ganas son las que me hacen estar aquí. Tal vez hace cuatro meses no, pero ahora tengo ganas de volver, creo que es el momento y una oportunidad muy buena para volver”.

La solución

“Sí, te equivocas. No tengo ninguna deuda y aquí he vuelto, pero ahora. Cuando me marché es porque era la mejor solución para todos, no sólo para mí”.

Importancia de acabar bien la temporada

“Lo que nos falta ahora son once partidos y los vamos a acabar bien. Después veremos lo que pasa el próximo año. Lo único que necesitaba el equipo era un cambio, porque después de haber ganado todo, para muchos jugadores, durante cinco o seis años, el equipo necesitaba un cambio. No hay nada más, digo sólo lo que pensé en esa época, ahora es otra cosa, pasaron nueve meses y la llamada del club”.

Listo para volver

“Sí, es exactamente eso. Han sido nueve meses en Madrid, viviendo aquí y recargando la batería. Ahora estoy listo para otra vez vivir la experiencia de entrenador del Real Madrid, que me da la oportunidad de vivir y estar en este gran club, que quiero mucho”.

Equipo técnico

“El mismo equipo. Voy a tener el mismo”.

Relación con los jugadores

“A partir de mañana veremos, lo que quiero es estar con los jugadores. Vi toda la temporada aquí, en el estadio y creo que los jugadores son los primeros que saben que es un año difícil, pero no se puede hacer siempre las cosas bien y ganar. Vosotros sabéis que el fútbol es así y a veces hay que aceptar también el cambio, para que cuando tú estás arriba saber que hay cosas malas y es lo que nos está pasando a nuestro equipo. Desde fuera ha sido difícil pero ahora la única cosa para mí es estar con los jugadores y seguir trabajando, nada más”.

Comentarios de los aficionados

“Un poco de todo, gente me ha dado las gracias por lo que he hecho, pero también había cosas malas, no pensemos que son todas las cosas buenas”.

No piensa en el pasado

No es porque sea la segunda vez, pero yo no pienso en el pasado porque sino no habría vuelto, es algo que va más allá de volver a este club. Tengo muchas ganas de coger las riendas de este segundo proyecto por el presidente, del club y de los aficionados. Tengo muchas ganas de volver a entrenar”.

Lopetegui y Solari

“De entrenador el año pasado ganamos la Champions y bien, pero la Copa ha sido difícil y la Liga ya la empezamos mal. Y al mando estaba yo. No voy a culpar a nadie, los entrenadores Lopetegui y Solari lo han hecho lo mejor posible para todos y ha salido como ha salido, no me voy a meter en eso. Ahora hay que mirar adelante y ver lo que queremos todos, pero primero con los jugadores”.

Entrenar al Madrid

“Sí, yo creo que sí, por eso digo que hay un poco de todo. Cada uno puede opinar pero lo más importante es hacer las cosas como uno las siente. Cuando tú tomas una decisión así… aquí hay muchas cosas, este club impone y hay que pensar en todo. Lo de entrenar está bien, pero entrenar en el Real Madrid es otra cosa, y yo te lo puedo decir porque lo he vivido. Ahora tengo ganas”.

Once partidos

“No sé y no voy a entrar en eso ahora. Estoy aquí y soy otra vez entrenador del Real Madrid. El futuro lo veremos, lo más importante son los once partidos que nos quedan y los tenemos que acabar de la mejor manera, esto es lo más importante”.

No hay ‘marrón’ con los jugadores

“No, nada de marrones. Yo vuelvo y los jugadores que están aquí han ganado muchísimo. No me voy a meter en lo que pasó entre unos y otros, lo único que quiero hacer es volver con ellos, trabajar y hacer las cosas bien ya este sábado”.

No hay sustituto de Cristiano

“Para sustituirle no, no estoy pensando en eso. Estoy pensando en que es un día importante, estoy muy contento en estar de vuelta y pienso simplemente en los once partidos que quedan, el resto ya tenemos tiempo para verlo con las personas indicadas y veremos qué va a pasar. Prepararemos la temporada que viene”.