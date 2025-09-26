Flick señala por segunda vez a Casadó esta temporada

Marc Casadó no ha empezado la temporada con la lucidez con la que deslumbró el pasado curso en un momento de necesidad en Can Barça, cuando Hansi Flick contaba con más bajas de la cuenta en la medular. En las ya habituales rotaciones del entrenador alemán, el mediocentro de La Masía está teniendo de nuevo minutos pero no los está aprovechando de la misma manera que antes, al menos no a ojos del entrenador alemán. Flick ya le ha señalado en dos ocasiones, ante el Levante y esta pasada jornada ante el Oviedo.

En los dos partidos en los que las cosas no salieron de inicio como Flick esperaba, el alemán ano dudó en señalar a Marc Casadó como el primer elemento a descartar. El mediocentro tiene muchas virtudes para su escaso bagaje en la élite, su primera temporada ha sido un máster intenso de adaptación al primer nivel y respondió con creces, aunque cuando se recuperó Frenkie de Jong, Flick tuvo claro que era su hombre.

Ante el Levante el Barça jugó unos primeros 45 minutos muy deficientes, para muestra el resultado que marcaba un claro 2-0 para el conjunto granota, tras goles de Iván Romero a la contra y de Morales desde el punto de penalti tras mano de Alejandro Balde. El equipo estuvo falto de ideas, errático pese a tener desplegado a gran parte de sus caras más reconocibles.

Pero Flick no dudó y al descanso decidió hacer dos cambios, sentando a Rashford y a Casadó y dando entrada a Dani Olmo y Gavi. La cara del equipo cambió por completo y los culés fueron capaces de lograr el empate en un par de jugadas rápidas en los primeros compases del segundo tiempo, goles de Pedri y Ferran Torres. El gol en propia de Elgezabal terminó por darle la vuelta al marcador en favor de los blaugrana.

Casadó no aprende con Flick

Ante el Oviedo pasó algo similar. De nuevo un primer tiempo flojo del Barça, donde la fluidez en el juego no existió y que chocó con el acierto de un Oviedo que aprovechó sus oportunidades, como evidenció Alberto Reina con un gran disparo lejano ante el que no anduvo muy fino Joan García.

El primer tiempo concluyó con el 1-0 a favor del Oviedo y Hansi Flick volvió a tenerlo claro, el cambio debía ser Casadó. El canterano fue sustituido por De Jong y el cambio del Barça fue notable, logrando el empate a los diez minutos del segundo tiempo e igualando pasado el ecuador con un tanto de Lewandowski, precisamente tras asistencia del mediocentro holandés.

Casadó es el eslabón débil en los planes de Flick, como ha quedado claro en estos primeros partidos de competición. También se le suma el factor Marc Bernal, ya prácticamente recuperado de su grave lesión que sufrió el curso pasado cuando estaba siendo titular por delante de Casadó, beneficiado por ésta y otras lesiones para emerger. Además el mediocentro tuvo un buen número de papeletas para salir este pasado verano, aunque finalmente, ante ninguna oferta mareante, Flick cerró el cerco dejando a Casadó dentro.