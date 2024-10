Flick se ‘inventa’ una posición para Ansu Fati tras su apagón futbolístico

Ansu Fati no está viviendo un tiempo de felicidad en su regreso al Barcelona. Regresó a la entidad culé tras su cesión en Premier League, volvió a lesionarse y desde su regreso hace casi un mes solamente ha disputado 31 minutos a las órdenes de Hansi Flick, que no lo ve en el ataque de su equipo.

El pasado martes en Champions League, Hansi Flick se ‘inventó’ una posición para que Ansu Fati pudiese tener minutos, y así poder darle descanso también a Pedri con el partido sentenciado. Ansu jugó 28 minutos como interior, una posición que llegó a desarrollar en la cantera culé, pero que no desplegaba desde cadete.

Hansi Flick explicó que la posición de Ansu Fati había sido para darle descanso a Pedri. Pero la realidad es que el técnico alemán no lo ve en su ataque y el club culé no cuenta con él. Frente a Villarreal, Getafe y Osasuna no tuvo minutos. Partidos donde Pau Víctor o Pablo Torre fueron titulares en posiciones ofensivas y donde Fati podría haber tenido minutos.

Ansu Fati ya jugó como mediocentro en La Masía. Lo hizo en alevines. Pero en el fútbol profesional nunca había desarrollado su juego en esa posición, siempre lo había hecho en el frente ofensivo. Ya fuese por bandas, falso 9 o mediapunta.

Una posición que, por lo tanto, Flick ha intentado recuperar para Ansu Fati con el fin de sacarle provecho a un jugador que parece que tiene poco futuro en el Barcelona. Su apagón futbolístico ha provocado este tipo de situaciones. Es cierto, también, que el Barça está falto de jugadores en esa posición, pero después del parón va a recuperar a jugadores importantes que le cerrarán la puerta de manera definitiva a Ansu.

Ansu Fati con un pie fuera del Barça

Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal son titularísimos para Flick en este inicio de competición. Es el tridente ofensivo de este Barcelona, el que está sosteniendo prácticamente el gran inicio de los culés. El resto de alternativas para el ataque pasan por Ferran Torres o Pau Víctor, sin Ansu Fati. Es éste último, valga la redundancia, el último en la lista de delanteros de Flick. Pau Víctor (132′) y Ferran Torres (424′) han estado más presentes hasta la fecha. Es más, los únicos futbolistas culés que han jugado menos minutos hasta el momento que Ansu Fati son Andreas Christensen (26′), que se lesionó en la primera jornada; Frenkie De Jong (15′), que regresó en este último partido; y el canterano Andrés Cuenca (6′).

Es por todo esto por lo que en el Barcelona ven conveniente darle salida a Ansu Fati este próximo mes de enero cuando se abra el mercado de fichajes, aunque con el condicionante que deben tener ya habilitada la regla 1:1 para poder firmar un recambio. Las próximas semanas se antojan clave para ver cómo puede encajar el futbolista cuando más se comprima el calendario, pero está prevista una reunión con Jorge Mendes, su agente, en los próximos días tal y como apunta Sport. Uno de los clubes interesados en incorporarle en forma de cesión es el Sevilla.

Así, si las cuentas en el Barcelona funcionan y tienen opción a cubrir la baja que supondría su salida, Ansu Fati estará en el mercado y tendrá cierto poder de decisión para elegir su destino entre los clubes que se interesen en España por su cesión, ya que no se contemplan de nuevo mercados extranjeros tras su batacazo en el Brighton.