Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la previa del partido de la jornada 36 de la Liga que disputarán Espanyol y Barcelona en Cornellá este jueves 15 de mayo. Un partido en el que conjunto culé puede cantar el alirón si logra ganar el derbi catalán.

«Es un derbi y el Espanyol ha hecho un gran trabajo durante la segunda parte de la temporada. Tienen jugadores nuevos muy buenos y han mejorado mucho con ellos. Tienen una clara idea de juego y debemos estar muy centrados para ganar», comenzó diciendo Hansi Flick en rueda de prensa.

«Cubarsí está bien. No ha acabado el entrenamiento después de este golpe, pero está bien y podrá jugar mañana», confirmó tras el susto que dio el central catalán en el entrenamiento de este miércoles.

«No he decidido si veré el partido del Real Madrid. Tiene que ver sobre si me da suerte o no. Pero estamos centrados en nuestro partido contra el Espanyol», señaló Hansi Flick sobre la posibilidad de ser campeón de Liga este miércoles con una derrota o empate del equipo blanco.

«No voy a hablar del once inicial hoy», confirmó el entrenador culé tras ser preguntado sobre si Szczesny seguirá siendo titular en la portería.

Sobre su renovación: «Creo que ahora no es el momento correcto para hablar de esto. Estoy muy contento aquí y me queda un año más. Tuve una cena en la que estuvo el presidente, pero no era nada planificado».

«Creo que ahora no es el momento de hablar de estos temas», dijo sobre posibles fichajes para la temporada que viene. «Lewandowski está bien y listo para jugar», añadió el técnico blaugrana.

También alabó la carrera de Ancelotti en el Real Madrid: «Ha hecho un trabajo fantástico en el Real Madrid. Es un señor, un caballero y es uno de los mejores entrenadores del mundo. Le deseo lo mejor en su nuevo trabajo».

«No pienso en los demás equipos. Toda mi energía está en el Barça y me gusta trabajar en este club. Solamente me centro en eso. Suficiente trabajo», respondió Flick tras ser preguntado sobre si es responsable de los cambios de entrenador en el Real Madrid.

Sobre los incidentes en Cornellá hace dos años: «No creo que sea buena idea pensar en esto ahora. Las cosas hay que hacerlas con respeto. Lo vi por televisión. Pero primero hay que ganar los tres puntos, y luego haremos lo que corresponda».

«Ya he escrito un libro y no tengo pensado escribir otro. No creo que esto tenga que ver con el partido de mañana. Es genial ver como jugamos y remontamos el otro día. Esos 24 minutos en que el Madrid no entró en nuestro campo fueron fantásticos», culminó Hansi Flick.