La Fiscalía británica acusa a Thomas Partey de dos nuevos cargos de violación

Thomas Partey está siendo investigado por la Fiscalía británica por dos nuevos cargos de violación. El jugador africano ya se enfrentó en el pasado mes de julio a cinco cargos de violación y uno de agresión sexual con tres mujeres diferentes, justo cuando se había quedado libre tras terminar su contrato con el Arsenal. Fichó por el Villarreal este verano y ahora ha salido a la luz la investigación por dos cargos de violación.

Los nuevos hechos no tienen nada que ver con la denuncia anterior, la que salió en julio de 2025, por lo que sucedió entre 2021 y 2022 cuando todavía militaba en el Arsenal. Según un comunicado de la policía británica, «están relacionados con una denuncia independiente de delitos no recientes cometidos en 2020 que involucran a otra mujer y son consecuencia de una nueva investigación de la Policía Metropolitana».

Esta investigación fue reabierta por la Policía Metropolitana en agosto de 2025 y ha trasladado el caso a la justicia británica. Thomas Partey tendrá que comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo 13 de marzo, como consecuencia de esta nueva investigación. El ahora jugador del Villarreal se encontraba en libertad condicional bajo fianza, tras declararse no culpable de los cinco cargos de violación y otro de agresión sexual. Un caso cuyo juicio está programado para el 2 de noviembre de este año.

No obstante, el futbolista puede seguir jugando con el Villarreal con total normalidad, aunque tiene que notificar con 24 horas de antelación cualquier viaje que implique salir del país y cualquier cambio de domicilio permanente. Además, Partey no puede contactar con ninguna de las tres víctimas de la anterior denuncia. Cabe recordar que su contrato con el submarino amarillo expira el próximo 30 de junio. Por ahora, el club no se ha pronunciado sobre su futuro, pero se ha convertido en titular indiscutible en los últimos partidos.