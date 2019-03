Los fichajes imposibles que Mourinho planteó al Real Madrid

José Mourinho sugirió cuatro fichajes para el Real Madrid en el caso de que el portugués fuera elegido como nuevo inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu, en sustitución de Santiago Solari. Se trata de Harry Kane, Christian Eriksen, David De Gea y Virgil Van Dijk

Durante los últimos días, José Mourinho se planteó más que nunca su vuelta al Real Madrid. El técnico portugués declaró públicamente que no descartaba su posible regreso al banquillo del Santiago Bernabéu, donde dejó huella y una Liga de récord. Es más, el de Setúbal tenía claro qué objetivos de la Premier League quería tener en su equipo. Se trata de Harry Kane, Christian Eriksen, Van Dijk y De Gea, como ha desvelado Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito.

“Mourinho tenía un problema, que es que rompió relaciones con José Ángel Sánchez hace unos años y la Junta Directiva dijo que ni se le ocurriera traerlo”, anunció director de OKDIARIO. “Pidió a jugadores como Kane, Van Dijk…”, confirmó Eduardo Inda en el espacio de Mega.

Tras meses fuera de los banquillos, José Mourinho está deseando volver al trabajo. Y la idea de hacerlo de nuevo en el Santiago Bernabéu es algo que le generó bastante ilusión…. hasta el anuncio de Zidane. El portugués no ocultó que volver a llevar las riendas del Real Madrid sería algo muy positivo y ha visto más cerca que nunca la posibilidad de que se hiciera realidad con Santiago Solari ya visto para sentencia. Pero a pesar de su deseo de regresar a Chamartín, la Junta Directiva rechazaba la opción de que The Special One volviese a ser técnico del cuadro blanco.

Eduardo Inda ya adelantó en su momento que Mourinho puso dos condiciones a su regreso a Chamartín: plenos poderes y poder hacer limpia. Ahora, el director de OKDIARIO ha desvelado en su visita semanal a El Chiringuito los cuatro hombres en los que el portugués tenía pensado sentar su proyecto en el Real Madrid, el segundo después de su primera etapa de blanco entre 2010 y 2013 en la que dejó una Liga de récord (100 puntos y 121 goles).

Quería cuatro jugadores de la Premier

Esos cuatro hombres venían de la Premier League y sus nombres han salido en las conversaciones que hubo para sondear el posible regreso del luso a Chamartín. Se trata de Kane y Eriksen del Tottenham; de De Gea, del United y Van Dijk, del Liverpool.

En el caso de Kane y Eriksen, ambos coinciden con las preferencias en los despachos de Concha Espina, especialmente en el caso del primero. Aunque como siempre, la presencia de Daniel Levy, presidente del Tottenham, condicionará la operación. En la portería, The Special One pretendería reabrir un camino ya abandonado por los blancos. Mourinho prefiere tener bajo palos a David De Gea, por delante de un Courtois con el que coincidió en el Chelsea y que no gozó del todo de su agrado.

En el caso de Van Dijk, sería el único de los cuatro nombres que ha dado Mourinho que se podría descartar en el caso de que llegara el central del Oporto, Eder Militao.