El fichaje de Joao Félix por el Barça entra en su recta final

Atlético-Barça: recta final en las negociaciones por Joao, que deberían quedar rematadas en las próximas horas. Tal y como adelantó el martes OKDIARIO los dos clubes estaban ya de acuerdo a la espera de solucionar la forma en la que inscribir al portugués, dadas las limitaciones económicas azulgrana. Tras el nuevo aval de 20 millones conseguido por Joan Laporta parece que la fumata blanca es inminente, aunque aún quedan varios flecos. El Atlético, por ejemplo, quiere incluir a Abde en la operación si finalmente -que parece que sí- se confirma la marcha de Carrasco a Arabia.

Desde comienzos de la semana están negociando activamente Atlético y Barça por Joao, tutelados por Jorge Mendes, que es quien más ha trabajado para que este trato pueda llegar a buen puerto. Pese a que desde el principio, ni Mateu Alemany ni el entrenador Xavi Hernández han estado demasiado de acuerdo en el fichaje del portugués debido a que entienden que su posición está bien cubierta. Ha sido necesaria la intervención de Laporta para desbloquear un trato que ahora parece ir en el buen camino.

El Barcelona pagará una cantidad por la cesión de Joao y se hará cargo íntegramente de su salario después de que el portugués haya aceptado bajárselo de manera sensible para que pueda encajar en el límite del club azulgrana. No se sabe todavía si se incluirá o no una cláusula de compra y si ésta será o no obligatoria. Es uno de los puntos que se están discutiendo actualmente.

Para el Atlético el final de mercado está siendo frenético porque también está trabajando en el traspaso de Yannick Carrasco al Al Shabab. Los árabes están de acuerdo con el jugador y han aceptado pagar por su traspaso 20 millones de euros, pero la operación no se cerrará hasta que ofrezcan garantías de pago ya que existen precedentes de impago en el caso del club de Riad, que además atravesó hace poco una crisis directiva y no está bajo el paraguas de la familia real saudí.