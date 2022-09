Ferrari explota contra la FIA por el polémico final en Monza

En Ferrari no ha sentado nada bien la decisión de la FIA con el coche de seguridad en el Gran Premio de Italia. La avería en el McLaren de Daniel Ricciardo provocó esa circunstancia en las vueltas finales de la prueba y los pilotos cruzaron la bandera a cuadros sin poder pelear por adelantamientos. En la escudería italiana entienden que se podría haber retirado antes el coche de seguridad, lo que hubiera dado un oportunidad de victoria a Charles Leclerc.

«Es una pena no haber tenido esas últimas vueltas. Es decepcionante y como para enfadarse. No entendemos por qué a los coches detrás del coche de seguridad no les han dejado salir antes. No había problemas de seguridad. Hay que ser más rápidos porque este deporte se merece un gran espectáculo y la FIA necesita hacer un mejor trabajo», lamentó el jefe de Ferrari, Mattia Binotto.

🔊 "Más que una pena, es decepcionante". 🎙️ "El deporte se merece un gran espectáculo y la F1 necesita hacer un mejor trabajo". Mattia Binotto sobre la decisión de Dirección de Carrera de no relanzar la carrera #ItaliaDAZNF1 🇮🇹 pic.twitter.com/3p5EUhzYwE — DAZN España (@DAZN_ES) September 11, 2022

De esta forma, la decisión sobre un coche de seguridad vuelve a esta en el ojo del huracán en la Fórmula 1, como ya ocurrió en la última carrera del pasado Mundial, donde Max Verstappen se coronó campeón por delante de Lewis Hamilton. Aquella polémica se saldó meses más tarde con el despido del director de carrera de la F1, Michael Masi.