Fernando Alonso es recibido como un héroe por cientos de aficionados a la Fórmula 1 en México

Fernando Alonso ya está en México para seguir con el maratón de la Fórmula 1. El piloto de Aston Martin ha sido masivamente recibido por cientos de aficionados en la ciudad de México, donde correrá su decimonoveno Gran Premio del Mundial, el segundo de tres fines de semana de motor consecutivos.

Después del confuso Gran Premio de Estados Unidos, donde se vivió la caída de Aston Martin y la resurrección el domingo, el asturiano llega motivado y con ganas de comprobar si las buenas prestaciones que le dio su coche en la carrera de Austin se repiten en México. El recibimiento fue espectacular y al grito de «¡Fernando Alonso!».

Todo el mundo quería su firma y una foto por él, una figura que siempre arrasa en cualquier lugar por el que pisa. Esta vez fue un centro comercial en la ciudad de México, un día antes de enfrentarse a la primera sesión de entrenamientos libres de este nuevo Gran Premio, en los que Aston Martin marcará la pauta del fin de semana.

What a crowd! 👏

An incredible reception for @alo_oficial visiting @HUGOBOSS in Mexico City! #MexicoGP pic.twitter.com/knZ2oseIEl

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) October 25, 2023