Fernando Alonso no se rinde: «Mañana puede haber lío y hay que estar ahí para recoger cualquier punto»

Fernando Alonso no se da por rendido en el Gran Premio de Austria. El piloto español, que se quedó fuera de la Q3 por primera vez después de cuatro citas del Mundial de Fórmula 1 2025, confía en que pueda haber «líos» en la carrera de este domingo (15:00 horas) y en estar ahí «para recoger cualquier punto» que le permita estar en el top 10 de nuevo al término del fin de semana como en España y Canadá. Pese a sufrir un Aston Martin que es peor que el de hace 15 días, el asturiano no pierde la esperanza antes de que lleguen más mejoras en Silverstone.

«Bien, la posición es lo mejor. A sólo una plaza de entrar en los puntos. Las sensaciones del fin de semana son reguleras, nunca me he sentido a gusto. No sabes qué afecta al coche. Todo lo que hemos probado seguía igual. Ha sido difícil, no poder cambiar el carácter del coche. En la crono hemos mantenido un coche difícil de conducir. La posición es buena, pero el feeling es más pesimista que la posición», comenzó.

«Con dos décimas puedes estar del quinto al 20. Intentaremos coger la parte delantera. Cuidar los neumáticos. Más calor, no ayudará y será el reto de mañana. No queremos dejar el DRS con los coches de delante porque hay tres zonas», analizó un Alonso que saldrá por delante de Alex Albon (Williams) y detrás de Pierre Gasly (Alpine) en undécima posición, muy cerca de los puntos.

Alonso detecta los problemas del Aston Martin

«Desconectado todo el fin de semana. Subviraje en curva rápida y sobreviraje en la lenta. Hemos hecho el swip de todo el set up options que tenemos en el catálogo y el coche se ha mantenido igual desde la primera vuelta de entrenamientos hasta la Q1», continuó, explicando las flaquezas del AMR25 en el Red Bull Ring. «Está claro que todo puede pasar mañana. Hemos visto los líos que hay, hay que estar ahí para recoger cualquier punto mañana», concluyó un optimista Alonso.