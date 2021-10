Fernando Alonso saldrá último en la parrilla del GP de Estados Unidos tras cambiar el motor. Alpine ha anunciado que el español contará con una nueva unidad de potencia en el circuito de Austin, lo que provoca que pase lo que pase en la clasificación el asturiano partirá desde el fondo de la parrilla. Será el cuarto motor que la marca francesa monte para el bicampeón del mundo de F1.

«Fernando tendrá un nuevo motor para el resto de este fin de semana, luego de la instalación de una cuarta unidad de potencia que lo llevará más allá de la asignación permitida para la temporada. Todos los componentes de la unidad de potencia serán nuevos para la clasificación y la carrera», afirma el comunicado del equipo Alpine.

UPDATE 📰

Fernando will have a new engine for the rest of this weekend, following the installation of a 4th power unit taking him beyond the permitted season allocation.

All components of the power unit will be brand new for qualifying and the race.#USGP pic.twitter.com/GmF7p1Ss1l

— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) October 23, 2021