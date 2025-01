Fermín Cacho, leyenda del deporte y ex concejal del PSOE: «No sabemos dónde estamos democráticamente»

El deporte español se hizo mayor de edad en el verano de 1992. Fermín Cacho sopló las velas y confirmó con su oro en los 1.500 metros que España, por fin, dejaba de ser un país de éxitos puntuales y asiduas frustraciones y alcanzaba su cenit olímpico con 22 medallas. Una secuencia reflejó el cambio. La de Fermín mirando hacia atrás hasta en seis ocasiones en plena recta y cruzando la meta con los brazos en alto. Más de tres décadas después, aquel instante sigue perenne en los libros del olimpismo español.

«Son recuerdos que tienes prácticamente grabados en tu cabeza, en tu memoria. Se recuerdan igual que el primer día que se hizo. Lo que hice y cómo fue toda la carrera. Son cosas, son momentos imborrables. Lo tengo metidos en la cabeza. Conozco a la perfección todos los pasos que hice en la carrera, lo que pensaba y todo lo que hice ese día», recuerda Fermín Cacho durante su conversación con OKDIARIO.

A sus 55 años, la leyenda del deporte español sigue recibiendo galardones. Mientras charla con este medio sostiene el premio María de Villota que reconocer sus valores y trayectoria deportiva. «Cada premio es diferente y tiene sus cosas especiales. Y este premio de María de Villota es algo muy especial después del legado que ha dejado. Viendo el homenaje pensaba ‘si es que es la leche’. Recibir este premio de una pionera en el mundo de la velocidad de la Fórmula 1… Me pone muy contento y muy alegre de recibirlo», asegura.

Camino de cumplirse 33 años de su machada, Fermín Cacho peina canas y luce un físico casi tan fino como el día que puso Montjuic en pie. Ha vuelto a correr, primero por salud, y después para asimilar y digerir la retirada. No es fácil abandonar los focos y, en ocasiones, menos todavía encontrar el nuevo sitio vital. Al abandonar las pistas fue un asiduo de los homenajes, pero posteriormente entró en barrena ante la incertidumbre.

«Siempre pensaba que cuando uno se retira es por edad o una lesión grave, pero yo lo hice por una enfermedad en 2003. Cuando me recuperé de una meningoencefalitis lo dejé y me olvidé del deporte. Después de muchos años he vuelto con ganas, con ilusión y motivación. Tres o cuatro días. Lo he hecho primero por salud. Y luego, una vez recuperas la salud, el cuerpo tiene memoria y te pide más. Veremos a ver cómo evoluciono», asegura el atleta a este periódico.

En ese momento, como a lo largo de su carrera, Fermín Cacho no recurrió al psicólogo. «No hombre, no. Se empezaba a usar a cuentagotas en plena competición. El que iba al psicólogo parecía que se le había ido la pinza. Había algún nutricionista, pero tampoco se le hacía caso. Ahora se ha profesionalizado muchísimo el deporte. Psicólogos, nutricionistas, fisios, entrenadores… de todo. Al final se saca más rendimiento porque se cuenta con un equipo unido», afirma a este medio.

El atletismo español atraviesa un periodo de crecimiento tras los Juegos Olímpicos. «Lo veo con gente joven, que además viene de hacer muy buenos Juegos. Hemos conseguido cuatro medallas y tenido varios finalistas. Llopis quedó cuarto en el 110 metros vallas cuando nunca lo habíamos pensado en pruebas que no son nuestras. También veo que hay gente joven que está viniendo y hay que darle un poco de tiempo», explica Fermín Cacho, que da su opinión sobre los crecientes casos de dopaje.

«Y el doping es como todo, hay unas normativas que están y están para todo el mundo. El que no las cumple, se pasa y da positivo, pues está sancionado. O sea que eso es una cosa, que hay una ley para todo el mundo. Yo pasé muchos controles. En cada competición pasaba uno. No es que ahora haya más positivos, es que hoy en día con las redes sociales… Pero antes igual, tenías que decir dónde estabas, dónde tenías que ir a entrenar e iban allí a hacer los controles», detalla.

Fermín Cacho el concejal

Una vez abandonó el atletismo, se sumergió en el sinuoso mundo de la política. Logró su acta de concejal en el Ayuntamiento de Andújar (Jaén) después de que el PSOE obtuviera 9 concejales, frente a 8 del PP, 3 del PA y 1 de IU en las elecciones municipales de 2003. El mejor atleta español de todos los tiempos cambió el asfalto por los despachos para ayudar a crecer deportivamente a su pueblo adoptivo, el mismo en el que conoció a su mujer, se casó y nacieron sus dos hijas.

«En aquella época hay una cosa que tenía muy clara. Fui a política municipal porque se está mucho más cerca de la gente, de los ciudadanos y se pueden hacer muchas cosas. Llegó el momento de dejarlo porque no compartía muchas cosas de cómo se tomaban las decisiones. Eso no era democracia, sino imposiciones y entonces me di cuenta de que esto no era lo mío, que lo mío es estar y ayudar. Y si no se puede por trabas o por estar en la oposición, hay que votar por defecto una cosa u otra… Eso no es ayudar a la gente ni era bueno para los ciudadanos. Entonces decidí ayudar desde el deporte, con charlas, prácticas deportivas para mejorar la salud… Eso es mejor política que disponer de los que se pueda decidir uno y otro. Democráticamente en España, como la mayoría de españoles, no sabemos dónde estamos», recuerda.

Y va más allá. «Somos una democracia joven, pero creo que no sabemos dónde nos lleva, queremos ir o qué es lo que queremos hacer. Entonces, ahora habría que ser más claro con los españoles y dejarse de gresca y de tonterías de si eres de un partido o de otro. Esto no es un partido de fútbol, sino la vida de la sociedad española, de 48 millones de personas. Entonces habrá que luchar por el bien de esas 48 millones de personas. Y eso es muchas veces lo que se echa en falta», finaliza Fermín Cacho. De profesión mejor atleta de todos los tiempos y vocación solidaria.