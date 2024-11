Feliciano López: «¿El homenaje a Nadal? Eclipsa cualquier competición, lo hicimos lo mejor que pudimos»

«I-ta-lia, I-ta-lia», ruge el Martín Carpena cuando Feliciano López se sienta en sus tripas para dialogar con OKDIARIO sobre una competición, la Copa Davis 2024, que se inclinó del lado azzurro por segunda edición consecutiva. El toledano se retiró del tenis el año pasado, tras una carrera singular en la que abrazó el pasto como su superficie fetiche en lugar del tradicional marco del tenis español impulsado por Nadal, la tierra batida

En la actualidad es el director de las Finales del torneo que han convertido a Málaga en el centro neurálgico de la raqueta durante una semana. En la Costa del Sol se precintó una temporada más del tenis en general y la última de Rafa Nadal en particular. El balear puso fin a un viaje con la raqueta de 23 años cuya última parada, Málaga, fue más breve de lo esperado.

España entera tenía señalado el viernes 22 de noviembre en su calendario. Se intuía que sería el día del homenaje a Nadal. El cauce esperado de la Copa Davis así lo marcaba. Al menos el curso lógico que pasaba porque España eliminara a Holanda y arribara en semifinales del mencionado día, pero salió cruz. La Armada encalló y quedó borrada del mapa a las primeras de cambio.

«El torneo ha sido un éxito. Este año ha sido un reto grande. Hemos albergado las dos competiciones al mismo tiempo. Málaga hizo un esfuerzo tremendo. Queda el mal sabor de boca por la derrota de España, pero al final, cuando compites al máximo nivel, no se pueden dar las cosas por hechas. España tenía una eliminatoria, a priori, asequible, se preveía que podía avanzar. Mucha gente se esperaba ver a España más de un día en Málaga. Y luego se produjo el adiós de Rafa que, aunque sabíamos que iba a llegar, no deja de ser triste», explica Feliciano durante su conversación con este periódico.

Homenaje a Nadal antes de tiempo

La prematura eliminación de España desembocó en un homenaje a Nadal cuya sensación fue la de haberse desarrollado a trompicones y con celeridad. «Todo fue un poco desaliñado y cutre», resumía Carlos Moyá, entrenador de Rafa Nadal. «Me esperaba algo que estuviera a la altura de la carrera de mi sobrino», aseguraba Toni Nadal, tío y ex entrenador de Rafa. «Fue frío. Eché en falta a bastante gente», describió David Ferrer, capitán del equipo español.

«Un jugador como Rafa eclipsa cualquier competición en el mundo. No es que esté por encima de cualquier torneo, no sé si esa es la mejor forma de decirlo, pero, a efectos reales, sí que lo está. Su retirada es un evento a nivel deportivo mundial. Ha trascendido más allá del deporte. Durante muchos días sólo se hablaba de eso. Su homenaje, honestamente, lo hicimos lo mejor que pudimos. Yo pongo el foco en que decidió la Davis como su último torneo para despedirse», detalla Feliciano a OKDIARIO.

El toledano califica de «fenomenal» el desarrollo de todos los acontecimientos relacionados con el torneo. «Por suerte, la Copa Davis es una competición muy importante. Ha quedado una sensación de tristeza en el aficionado español. Cuando un jugador como Rafa decide retirarse en este torneo, la expectación aumenta. Durante muchas semanas sólo se hablaba de la retirada de Nadal. Todo ello repercute en la organización del evento, pero todo ha salido fenomenal», zanja.

Se retira Nadal en una Davis cuyos inicios, en 2004, los experimentó al lado de Feliciano López. «Recuerdo que Rafa era muy joven, debutaba en la Davis. España en aquellos tiempo sufría cuando jugaba fuera de casa. La generación siguiente ya le fue perdiendo el miedo a competir de visitante, pero en aquel momento era complicado. Nos tocó jugar en República Checa una eliminatoria muy complicada, donde él estaba haciendo su debut en Copa Davis. Había perdido el primer día en single y doble, sus dos primeros partidos habían sido dos derrotas», inicia relatando el toledano.

«El capitán decide que yo jugaría el cuarto punto y Rafa el último. Antes de saltar a jugar vi que Rafa venía corriendo. Lo primero que hice fue preocuparme, por si había pasado algo que trastocaba los planes del equipo, pero nada. Me dijo «sólo quiero pedirte un favor y es que ganes tu partido que ya me encargaré yo de lo demás». Demuestra la determinación de un chico de 17 años que debutaba en Copa Davis, había perdido sus dos primeros partidos, la pista no era favorable… y él estaba convencido de que íbamos a ganar», finaliza Feliciano López, actual director de las Finales de la Davis.