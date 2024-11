Los detalles de la despedida que iba a tener Nadal y no tuvo por la temprana eliminación en la Davis

En el cine todos los finales son de película, pero Nadal hace tiempo que se dio cuenta de que el suyo no seguiría ese guion. «Eso sólo pasa en las películas americanas», llegó a asegurar. Y Holanda, que asumió el papel de villano, tampoco contribuyó a ello. Rafa cayó ante Botic Van de Zandschulp y las prisas invadieron el Martín Carpena.

Su final fue descafeinado por la derrota en la pista y deslucido por la celeridad con las que se llevó el homenaje. A trompicones. Probablemente porque nadie, o muy pocos, contemplaban las posibilidad de que España fuese borrada del mapa a las primeras de cambio. Eso le ocurrió a los Djokovic, Pau Gasol, Roger Federer… que no estuvieron presentes en el Martín Carpena.

Todos ellos, según adelantó Marca y ha podido confirmar OKDIARIO, estaban invitados a un homenaje, el de Rafa, fijado para el martes o viernes, después de la primera o segunda eliminatoria de España. Nunca para el domingo, día de la final. Se entendía que tras el último partido se debía festejar la Ensaladera ganada o consolar por haberse quedado en la orilla. Más todavía teniendo en cuenta el sentido de pertenencia al equipo de Rafa.

La prematura eliminación desencadenó en un homenaje a trompicones, improvisado y carente de deportistas cercanos a Rafa. Lo que estaba claro desde hace meses era que la despedida producir, se iba a producir durante la semana de competición de la Davis. Antes o después. Por ello, por lo esperado que era, el homenaje generó críticas al no responder a las expectativas del homenajeado.

Ganador de 92 títulos ATP, 22 de ellos Grand Slam, cinco Copa Davis y dos oros olímpicos. Casi nada. «No fue un homenaje a la altura de Rafa. A mí me gusta que en estos actos haya imágenes, me hubiera gustado ver imágenes de Rafael ganando la Copa Davis de Sevilla, en el torneo de Madrid, de Roland Garros o Wimbledon… Esto crea más emoción. No pretendo criticar a nadie. A mí me hubiera gustado más algo diferente, a la altura de su carrera», indicó Toni Nadal, que tampoco estuvo presente.

Incluso no estaba terminado el vídeo que juntaba las felicitaciones de personalidades del deportes. Faltaban las de amigos como Pau Gasol, con quien mantiene una íntima relación. «Todo fue un poco desaliñado y cutre», resumía Carlos Moyá, entrenador de Rafa Nadal. «Me esperaba algo que estuviera a la altura de la carrera de mi sobrino», aseguraba Toni Nadal, tío y ex entrenador de Rafa.

«Fue frío. Eché en falta a bastante gente», describió David Ferrer, capitán del equipo español. «La situación tampoco acompañó», recuerda Feliciano López, director de las Finales a 8 de la Copa Davis. Cuatro testimonios con un denominador común: la deslucida despedida a Nadal. Probablemente porque nadie, o muy pocos, contemplaban las posibilidad de que España fuese borrada del mapa a las primeras de cambio, pero sucedió. Y el homenaje fue cómo fue.