La Federación cambia de presidente pero no de jefe de los árbitros: Louzán ratifica a Medina Cantalejo

El recién elegido presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, no ha tardado en tomar decisiones clave en su nuevo cargo. En su primeras declaraciones públicas, Louzán dejó claro que Luis Medina Cantalejo, el actual presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), seguirá en su cargo.

Aunque no ha profundizado en detalles, Louzán expresó su confianza en el actual jefe de los árbitros y en la capacidad del colectivo arbitral para avanzar hacia un modelo de unidad de criterio que responda a lo que demandan todos.

«Ahora mismo es el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Tengo confianza en la persona de Luis», ha asegurado Louzán, dejando claras sus intenciones para con el máximo puesto de importancia en el arbitraje español. Por otro lado, el nuevo presidente de la Federación reconoció que todavía no han tenido tiempo para dialogar a fondo sobre los retos del arbitraje en España: «Hay cosas que sentarse a hablar. No ha habido ni tiempo, no hemos podido hablar, pero habrá tiempo».

Louzán, que como primera medida nada más acceder al cargo ha sido la de «proponer que el primer partido que vuelva a disputar la selección española sea en Valencia por los afectados por la DANA», algo que no sucede desde marzo de 2019 en un partido ante Noruega con Luis Enrique como seleccionador, dio más detalles de otros aspectos: «Se merecen eso y que sigamos trabajando para recuperar todo tras lo sucedido», aseguró el nuevo presidente de la RFEF».

Y es que Louzán, consciente de las críticas que en los últimos años han rodeado al VAR y a las decisiones en el terreno de juego con el arbitraje español, subrayó en una entrevista para El Larguero, la importancia de alcanzar una mayor coherencia arbitral: «A los medios, afición y clubes les preocupa seguir mejorando en el día a día la labor arbitral en nuestro país. Tenemos un magnífico plantel de árbitros, tenemos los mejores medios y hemos avanzando muchísimo, pero seguramente se pueden hacer mejor las cosas y que haya unidad de criterio. En situaciones iguales tiene que haber unidad de criterio, en el VAR y actuaciones de campo».

El nuevo presidente también destacó el progreso que ha experimentado el arbitraje en España: «Contamos con un magnífico plantel de árbitros y los mejores medios. Se ha avanzado mucho, pero todavía hay margen para mejorar». Esta búsqueda de la excelencia arbitral, según Louzán, debe traducirse en decisiones más consistentes, tanto en situaciones similares como en el uso de la tecnología.

Louzán quiso también lanzar un mensaje de apoyo al colectivo arbitral, recordando la dificultad y la presión a la que se enfrentan los árbitros en cada partido: «Son fundamentales en nuestro fútbol. Igual que un delantero se equivoca, un árbitro también puede cometer errores, porque son humanos. Es importante ser comprensivos y valorar la extraordinaria labor que realizan cada fin de semana».

La elección de Louzán, quien ganó con contundencia a Gomar (90-43), marca el inicio de una nueva era en la RFEF. Pero el nuevo dirigente no solo tiene en su agenda el arbitraje. Con la mirada puesta en la organización del Mundial 2030, la recuperación del prestigio del ente federativo y el desarrollo del fútbol femenino, sala y playa, Louzán enfrenta un desafío ambicioso.