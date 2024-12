Louzán: «Es el momento de recuperar el prestigio de la Federación»

Desde el epicentro del fútbol español, en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, Louzán ha pronunciado sus primeras palabras como nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. Se sienta en la poltrona tras arrasar en las urnas (90-43) a Gomar. El gallego, que cuenta con el respaldo de Tebas, presidente de la Liga asegura dar continuidad a las buenas relaciones entre ambas entidades y devolver el prestigio a la RFEF.

«Es la casa de todos, es la casa del fútbol español. Entrenadores, árbitros, jugadores, organizaciones deportivas, sindicales, aficionados… Pasada la elección pasamos a ser parte del mismo equipo. Es tiempo de trabajar unidos para hacer una Federación mejor. El fútbol es el eje sobre el que construimos ejes de vida y la pasión que nos une», inicia Louzán su discurso.

El presidente asegura que comenzará a trabajar en cuanto pueda. «Los que me conocen saben que no me gusta llegar a los sitios para estar, lo que quiero es hacer con el equipo. Desde hoy nos pondremos a trabajar para recuperar el tiempo perdido. Entre todos hemos construido un programa que nos ha traído hasta aquí y mi compromiso es continuarlo para llegar a buen puerto».

Louzán afirma los pasos que seguirá durante su mandato. «El reto es inmenso, pero también ambicioso. Invito a todo el mundo a visualizar otra Federación. Trabajaremos desde ya en el diseño y ejecución que nos han pedido desde el fútbol femenino. Impulsemos para que el fútbol sala sea un deporte olímpico. Modernizaremos digitalmente la Federación y las territoriales con la ayuda de la IA para tener una gestión más eficiente y eficaz».

Por último, Louzán finalizó su primer discurso al frente de la Federación con agradecimiento a todos los actores de las elecciones. «Quiero agradecer a todos los asambleístas. Ha sido una participación digna y ejemplar. Saludo a las autoridades de FIFA y UEFA, que han estado presentes en las elecciones. Agradezco la presencia de los presidentes de las ligas masculinas y femeninas. Gracias por vuestra confianza. Me habéis dando el honor y la responsabilidad de presidir durante los próximos cuatro años la RFEF».

«En cada parque, patio de colegio… está el fútbol. Une a generaciones. El mundo, Europa y España no se entienden sin el fútbol. Debemos estar a la altura y aseguro que lo voy a estar, no voy s defraudar. Ha llegado el momento de recuperar el prestigio de esta casa. Necesitaremos unidad y cohesión», concluyó Louzán.