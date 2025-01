Un famoso futbolista publica sus encuentros sexuales con su mujer: «Mi objetivo es multiplicar…»

Karina Alexandre, esposa del futbolista Deyverson, ha llamado la atención en redes sociales al compartir lo que en Brasil ha sido apodado como «el calendario sexual» de su vida matrimonial durante el pasado año 2024 junto al delantero del Atlético Mineiro, que en España jugó en equipos como Deportivo Alavés, Getafe y Levante.

«Mi objetivo en la vida es multiplicar el amor. Ven 2025», escribió Karina en Instagram, acompañando su mensaje con un calendario en el que marcó con corazones los encuentros íntimos con Deyverson durante el año anterior. El propio futbolista también compartió en su perfil oficial el calendario de 2024 que su esposa hizo público. Deyverson ha señalado en diversas ocasiones que Karina, además de ser madre de sus tres hijos, ha sido clave en su carrera.

«No puedo dejar de hablar de mi esposa; ella me dio una gran lección. Hoy me alimento bien y dejé de tomar cerveza», declaró el delantero carioca a medios brasileños años atrás. La influencia de Karina ha sido determinante para que Deyverson triunfara en el mundo del fúbol. «Me dijo que no me cayera al suelo, que sólo jugara al fútbol y marcara un gol. Y, Dios me honró. Sus palabras significan mucho para mí», confesó Deyverson, destacando el apoyo constante de su esposa, quien también es veterinaria e influencer de 27 años.

El delantero brasileño ha reconocido que Karina fue quien lo ayudó a dejar atrás malos hábitos relacionados con el alcohol y la alimentación. «Vivía un proceso muy difícil. Ella llegó a mi vida en ese momento y está conmigo hasta hoy. Me apoya, me ayuda, llora conmigo, sonríe conmigo. No es solo la mujer del jugador. Es de Deyverson, el ser humano. Del jugador, es fácil… Difícil es ser de Deyverson. Por eso siempre hablo de ella», compartió el futbolista emocionado en su día.

La pareja se conoció en 2020, después de que Deyverson contactara a Karina a través de Instagram. Su primer encuentro, según Karina, fue memorable. «Cuando llegó a mi casa llevaba una camiseta con brillos, un pantalón corto negro y unas zapatillas naranjas. Entré al cochey lo primero que hizo fue tirarse un pedo…», recordó entre risas en una entrevista con O Globo revelando el peculiar inicio de su historia de amor que ahora está de moda.

