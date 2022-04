Son días muy complicados para Eduardo el Toto Salvio, ex jugador del Atlético de Madrid ahora en Boca Juniors. El futbolista argentino ha estado en busca y captura por su supuesto atropello a su mujer cuando le pilló con otra en la calle. Horas después compareció y se declaró inocente, pero las investigaciones siguen su curso.

Pero la cosa no queda ahí, pues a Salvio le crecen los enanos. Hace unas horas, una famosa ex concursante de Gran Hermano Argentina ha publicado en sus redes sociales varios mensajes íntimos del extremo estando casado. «¿Este es el que atropelló a su mujer? Estos hombres si no patearan bien la pelota estarían trabajando en una garita», escribió Yasmi Mendeguía junto a una captura de la conversación en la que Salvio le pregunta cómo está varias veces y le piropea: «Vos sí que no tienes rival»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yasmi Mendeguía (@yasmi_mendeguia)



En cualquier caso, lo más grave sigue siendo lo ocurrido con la que ya es su ex esposa hace unos días. Según los medios argentinos, Magalí Aravena encontró al futbolista con otra chica e intentó escapar dolida por lo que vieron sus ojos, pero fue entonces cuando el ahora jugador de Boca Juniors cogió su coche y acabó atropellándola. Todo ocurrió en el barrio porteño de Puerto Madero, según informan las fuentes policiales, que añaden que el Toto «se dio a la fuga».

La tercera persona en cuestión sería Sol Sheckler, una influencer fantática de Boca Juniors que horas antes del escándalo publicó una foto de Salvio cocinando en una barbacoa, lo que pudo ser el detonante para que su mujer lo buscara y todo saltara por los aires.