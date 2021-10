Carlos Sainz ha culminado una espectacular remontada en el Gran Premio de Turquía, donde ha escalado once posiciones. El madrileño ha sido nombrado el piloto del día pese a que la victoria en Estambul se la ha llevado Valtteri Bottas, que es el que ha marcado la vuelta rápida. Han acompañado a éste en el podio Max Verstappen, que recupera el liderato del Mundial de Fórmula 1, y Sergio Pérez. Fernando Alonso, por su parte, ha sido decimosexto.

Minuto a minuto del GP de Turquía de Fórmula 1

¡Bottas gana el Gran Premio de Turquía!

Valtteri Bottas consigue su primera victoria esta temporada y lo hace a lo grande, con el punto extra que supone la vuelta rápida. Le acompañaran en el podio los Red Bull de Max Verstappen y de Sergio Pérez, que han sido segundo y tercero respectivamente.

Cuarto ha sido Charles Leclerc y quinto un Lewis Hamilton que cede el liderato del Mundial en favor de Verstappen. Pierre Gasly ha sido sexto, Lando Norris séptimo y Carlos Sainz octavo. Han cerrado la zona de puntos Lance Stroll y Esteban Ocon mientras que Fernando Alonso ha sido decimosexto.

Vuelta 57/58 – Bottas le arrebata la vuelta rápida a Carlos Sainz

Bottas, que va a ganar el GP de Turquía, arrebata la vuelta rápida a Carlos Sainz a dos del final.

Vuelta 56/58 – Tremendo enfado de Hamilton

Hamilton considera que Mercedes se ha equivocado con la estrategia. Gasly está ahora muy cerca del británico y también Lando Norris. ¿Mantendrá el quinto puesto Hamilton?

Vuelta 54/58 – Stroll adelanta a Esteban Ocon

Alpine, de momento, sumaría un punto. Esteban Ocon tiene los neumáticos en las lonas y ha sido adelantado fácil por Stroll.

Vuelta 52/58 – Ferrari se cae del podio

Sergio Pérez adelanta a Leclerc y se pone tercero.

Vuelta 51/58 – ¡Para Hamilton y se queda fuera del podio!

Entra Hamilton y sale quinto tras Sergio Pérez. Leclerc recupera zona de podio.

Vuelta 49/58 – ¡Nueva vuelta rápida para Carlos Sainz!

Carlos Sainz está volando en Estambul. Marca nuevamente la vuelta rápida el madrileño.

Vuelta 48/58 – ¡Vuelta rápida para Carlos Sainz!

Carlos Sainz sumaría ahora mismo el punto extra que otorga la vuelta rápida.

Vuelta 48/58 – Para Leclerc y sale cuarto

Leclerc para y sale cuarto por detrás de Hamilton. ¿Parará el británico?

Vuelta 47/58 – ¡Bottas vuelve a ser primero!

Bottas no quiere que se le escape la victoria y ha adelantado a un Leclerc que sigue sin parar.

Vuelta 46/58 – ¡Carlos Sainz adelanta a Esteban Ocon!

Carlos Sainz ya es octavo tras adelantar a Esteban Ocon. Ya ha ganado once posiciones.

Vuelta 44/58 – Leclerc, Hamilton y Ocon son los únicos que no han parado

Leclerc, Hamilton y Esteban Ocon son los únicos pilotos que no han parado y no tienen por qué hacerlo si no lo consideran oportuno.

Vuelta 43/58 – Carlos Sainz va a por Esteban Ocon

Carlos Sainz rueda noveno y va ahora mismo a por Esteban Ocon, que es octavo.

Vuelta 40/58 – Top-10

Leclerc, Bottas, Verstappen, Hamilton, Sergio Pérez, Gasly, Norris, Ocon, Carlos Sainz y Giovinazzi son ahora mismo los diez primeros. Fernando Alonso es decimosexto.

Vuelta 39/58 – Vaya estupidez de Aston Martin y de Vettel

Vettel ha puesto medios y ha caído hasta la decimoctava posición. La pista no estaba para esos neumáticos. Ha vuelto a entrar una vuelta después para poner intermedios. Por tierra su carrera.

Vuelta 38/58 – Ha parado también Bottas

Bottas entra para protegerse de Verstappen y sale por delante de Verstappen. Lidera Leclerc.

Vuelta 37/58 – Malísima parada de Carlos Sainz

Ha parado Carlos Sainz y ha salido décimo tras Esteban Ocon.

Vuelta 37/58 – Para Verstappen y sale por delante de Pérez y de Hamilton

Max Verstappen es tercero tras haber parado. Ha salido por delante de Sergio Pérez y de Lewis Hamilton

Vuelta 36/58 – Para Lando Norris y sale tras Carlos Sainz

Lando Norris no cree que la pista vaya a secarse. Ha parado y ha salido noveno tras Carlos Sainz.

Vuelta 35/58 – ¡Vaya batalla entre Hamilton y Sergio Pérez!

Lewis Hamilton ha intentado pasar a Sergio Pérez pero el mexicano ha sido un hueso. El de Red Bull no tiene nada que perder y se ha notado.

Vuelta 33/58 – Alonso necesita ahora que llueva

Caen algunas gotas y eso es precisamente lo que necesita Fernando Alonso, que llueva para que su elección de neumáticos sea la correcta.

Vuelta 32/58 – Alonso pone intermedio y cumple la sanción

Fernando Alonso no espera. Para, pone intermedios, cumple la sanción y sale decimoctavo. Comienza su remontada.

Vuelta 30/58 – Así está el Top-10

Bottas, Verstappen, Leclerc, Sergio Pérez, Hamilton, Gasly, lando Norris, Stroll, Carlos Sainz y Vettel son ahora mimo los diez primeros. Fernando Alonso sigue decimoséptimo.

Vuelta 29/58 – Los pilotos ruedan con intermedio sin dibujo

Los neumáticos están empezando a decir basta pero la pista no está para secos. ¿Qué harán los pilotos?

Vuelta 28/58 – Los tres primeros están muy cerca

Bottas, Verstappen y Leclerc están muy cerca. Que pena lo que le ha sucedido a Fernando Alonso, podría haber estado ahí si no le hubiera tocado Gasly.

Vuelta 27/58 – Carlos Sainz quiere ir a una parada

Carlos Sainz no quiere que Ferrari se equivoque con la estrategia y eche por tierra su remontada. Prefiere ir sólo a una parada.

Vuelta 25/58 – Alonso necesita que las condiciones cambien

O que se seque la pista o que llueva, eso es lo que necesita Fernando Alonso. Sin embargo parece que las condiciones se mantendrán durante toda la carrera.

Vuelta 24/58 – Vuelta rápida para Leclerc

El nuevo motor Ferrari va muy bien. Carlos Sainz es el piloto que más posiciones ha ganado en el GP de Turquía y Leclerc el que tiene la vuelta rápida.

Vuelta 23/58 – Trompo de Tsunoda

Tsunoda comete un error y cae a la decimotercera posición. Vettel entra en zona de puntos.

Vuelta 22/58 – Los neumáticos, clave en este punto de la carrera

Con un neumático nuevo intermedio los pilotos rodarían más rápido. Pero no quieren, prefieren aguantar para poner de secos cuando las condiciones sean óptimas. El que no espera es Ricciardo, que para. Fernando Alonso asciende a la decimosexta posición.

Vuelta 21/58 – Ricciardo está echando por tierra la carrera de Alonso

Fernando Alonso no puede pasar a Daniel Ricciardo pero Ricciardo, con un coche más rápido, no está pudiendo con Russell. Esto es lo que está impidiendo a Alonso remontar.

Vuelta 20/58 – Así está el Top-10

Bottas, Verstappen, Leclerc, Sergio Pérez, Hamilton, Gasly, Norris, Stroll, Carlos Sainz y Tsunoda son los diez primeros ahora mismo. Fernando Alonso sigue decimoséptimo.

Vuelta 19/58 – Verstappen ataca y Bottas replica

Verstappen ha marcado la vuelta rápida y Bottas, que quiere la victoria, ha hecho lo propio en la siguiente. Ambos ruedan primero y segundo.

Vuelta 18/58 – Carlos Sainz, mejor que Hamilton

Si a Lewis Hamilton le ha llevado ocho vueltas adelantar a Yuki Tsunoda, Carlos Sainz le ha pasado a la primera. Ya es noveno el madrileño.

Vuelta 17/58 – Carlos Sainz y Hamilton, los mejores

Carlos Sainz es el piloto que más posiciones ha ganado en el GP de Turquía. Nueve en total. Lewis Hamilton ha ganado seis.

Vuelta 16/58 – Carlos Sainz no va a ser investigado

El adelantamiento de Carlos Sainz a Vettel ha sido agresivo pero limpio. No será investigado.

Vuelta 15/58 – Hamilton, otro que remonta

Lewis Hamilton también ha adelantado a Pierre Gasly y ya es quinto. ¡Vaya manera de remontar la del británico y la de Carlos Sainz. Fernando Alonso sigue en decimoséptima posición.

Vuelta 14/58 – ¡Carlos Sainz ya es décimo!

Muy agresivo Carlos Sainz, que ha adelantado a Vettel tocándose con el alemán. ¿Habrá una investigación al respecto?

Vuelta 13/58 – Carlos Sainz se acerca a Vettel

Carlos Sainz tiene a tiro a Sebastian Vettel. Si adelanta al tetracampeón entrará en zona de puntos. Hamilton sigue marcando la vuelta rápida cada vez que pasa por meta.

Vuelta 11/58 – Hamilton marca la vuelta rápida

A base de vueltas rápidas, Lewis Hamilton se acerca a Pierre Gasly.

Vuelta 10/58 – Hamilton adelanta a Norris

Tras adelantar a Stroll, Hamilton ha hecho lo propio con Lando Norris. Ya rueda sexto el británico.

Vuelta 9/58 – Alonso, sancionado

También le cae una sanción a Fernando Alonso de 5 segundos por haber tocado a Mick Schumacher. Carlos Sainz ha adelantado a Esteban ocon y es undécimo. Roza la zona de puntos el madrileño.

Vuelta 9/58 – Gasly, sancionado por su incidente con Alonso

Gasly ha sido sancionado con 5 segundos por haber tocado a Alonso a la salida. Alonso también parece que va a ser sancionado por haber hecho lo propio con Schumacher.

Vuelta 8/58 – Hamilton adelanta a Tsunoda

Hamilton, que estaba siendo muy conservador, pasa por fin a Tsunoda. Ya es octavo el británico. Carlos Sainz también ha adelantado a Giovinazzi y es decimosegundo.

Vuelta 7/58 – Carlos Sainz adelanta a Raikkonen

Carlos Sainz ya es decimotercero tras adelantar a Raikkonen. Fernando Alonso rueda decimoséptimo.

Fernando Alonso esta siendo investigado por este incidente con Schumacher

😱 ¡Otro toque de Alonso! ¡Qué inicio de carrera más accidentado! Esta vez fue con Mick Schumacher. Desde luego es DURO el Alpine#TurquiaDAZNF1 🇹🇷 pic.twitter.com/qb3beW404a — DAZN España (@DAZN_ES) October 10, 2021

Vuelta 6/58 – ¡Gran adelantamiento de Carlos Sainz a Russell!

Sigue la remontada de Carlos Sainz. Ya es decimocuarto tras adelantar brillantemente a Russell.

Alonso ha llevado estúpido a Gasly

Vuelta 4/58 – Sainz y Ricciardo pasan a Alonso

Fernando Alonso también se ha llevado por delante a Mick Schumacher. Carlos Sainz y Ricciardo han pasado a Fernando Alonso y ahora son decimoquinto y decimosexto respectivamente.

Vuelta 3/58 – Gasly tocó a Fernando Alonso en la salida

Fernando Alonso tenía la cuarta posición cuando Gasly le ha tocado. Podría ser sancionado el francés.

¡Arranca la locura de Estambul! 🔥 ¡TOQUE de Fernando Alonso y Gasly! ¡Menudo trompo! 💣#TurquiaDAZNF1 🇹🇷 pic.twitter.com/AlQnKsGyUi — DAZN España (@DAZN_ES) October 10, 2021

Vuelta 2/58 – Hamilton es noveno, Alonso y Sainz progresan

Lewis Hamilton ya está noveno en zona de puntos. Fernando Alonso es decimoquinto y Carlos Sainz decimosexto.

Vuelta 1/58 – Alonso es decimosexto y Sainz decimoséptimo

Bottas, Verstappen y Leclerc son los tres primeros. Alonso es decimosexto y Carlos Sainz decimoséptimo.

14:03 – ¡Empieza el Gran Premio de Turquía

Trompo de Fernando Alonso que cae a la parte trasera de parrilla. Bottas ha mantenido la primera posición.

14:00 – Arranca la vuelta de formación

El GP de Turquía está a punto de comenzar. Los pilotos ya están dando la vuelta de formación.

13:58 – Sergio Pérez, un aliado de Fernando Alonso

La misión de Sergio Pérez, que sale sexto tras Fernando Alonso, será parar a Lewis Hamilton, que lo hace undécimo.

13:52 – Así se ve el circuito ahora mismo

13:50 – Chispea en Estambul

¡La salida va a ser muy emocionante! Chispea en Estambul. Habrá que ver quién arriesga y quién no.

13:45 – Fernando Alonso, como en 2014

Fernando Alonso afronta el GP de Turquía desde la quinta posición. El ovetense no salía tan adelantado desde el Gran Premio de Japón de 2014.

13:39 – Fernando Alonso, a rematar su mejor sábado

Tras la sesión d clasificación, Fernando Alonso comentaba: “Creo que ha sido mi mejor sábado del año tras venir de la mejor carrera, la de Sochi”. “Esta vez no hemos caído en la Q3, hemos mantenido la sexta posición, pero es quinto final, con las gomas medias, por la parte limpia… La verdad es que ha salido todo a pedir de boca”, proseguía el asturiano. “Queda rematarlo”, finalizaba Alonso.

13:33 – Carlos Sainz, sin nada que perder

En la rueda de prensa previa al GP de Turquía, Carlos Sainz comentaba: “Tengo un buen registro remontando desde el fondo de parrilla, así que estoy hasta emocionado, porque el foco de todo el fin de semana será preparar el domingo y encontrar el mejor set-up del coche. No está tan mal tener un fin de semana diferente, no hay nada que perder”.

13:27 – Al rojo vivo, así está la lucha por el Mundial

Lewis Hamilton afronta el GP de Turquía con tan sólo 2 puntos de ventaja sobre Max Verstappen.

13:19 – Malas noticias para Fernando Alonso

Fernando Alonso declaró tras la sesión de clasificación que lo tenían “mejor imposible” en cuanto a la estrategia de neumáticos de seco. No obstante la pista está mojada y parece que los pilotos saldrán con intermedios para poner los de seco cuando las condiciones mejoren.

13:11 – Así afrontarán los pilotos el GP de Turquía

1. Valtteri Bottas

2. Max Verstappen

3. Charles Leclerc

4. Pierre Gasly

5. Fernando Alonso

6. Sergio Pérez

7. Lando Norris

8. Lance Stroll

9. Yuki Tsunoda

10. Sebastian Vettel

11. Lewis Hamilton

12. Esteban Ocon

13. George Russell

14. Mick Schumacher

15. Nicholas Latifi

16. Antonio Giovinazzi

17. Kimi Raikkonen

18. Nikita Mazepin

19. Carlos Sainz

20. Daniel Ricciardo

13:06 – Ricciardo saldrá tras Carlos Sainz

Tras haber quedado sorprendentemente eliminado en la Q1, Daniel Ricciardo ha aprovechado para cambiar motor. Saldrá último por detrás de Carlos Sainz, que lo hará en decimonovena posición.

13:00 – Así de apretada está la lucha por el Mundial de Constructores

Mercedes afronta el GP de Turquía de Fórmula 1 con 33 puntos de ventaja sobre Red Bull en el Mundial de Constructores. Con tan sólo 17,5 de ventaja sobre Ferrari ha llegado McLaren a Estambul.

Previa del GP de Turquía de Fórmula 1

Fernando Alonso afronta el GP de Turquía de Fórmula 1 desde la quinta posición y Carlos Sainz deberá remontar desde la última. En lo que a la lucha por el Mundial se refiere, Max Verstappen sale segundo por detrás de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, que tiene tan sólo 2 puntos de ventaja sobre el holandés, lo hace undécimo.

Tercero saldrá en el GP de Turquía Charles Leclerc mientras que cuarto lo hará Pierre Gasly. Estos son los pilotos a los que deberá adelantar Fernando Alonso si quiere subirse al podio 101 carreras después. El asturiano además deberá contener tras él a Sergio Pérez y a Lando Norris, que salen sexto y séptimo respectivamente.

También se espera una nueva batalla entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton en el GP de Turquía. El circuito de Estambul es propicio a los adelantamientos y así lo demostró Carlos Sainz en 2020. El madrileño afrontó la carrera decimoquinto y logró terminar en quinta posición.

¿Dónde ver el GP de Turquía por TV?

El Gran Premio de Turquía 2021 se podrá ver por televisión a través de DAZN y en el canal DAZN F1 que ha habilitado la plataforma en Movistar para que los clientes que no estén suscritos a ella puedan seguir disfrutando de las carreras. Además, se podrá seguir el GP de Turquía de Fórmula 1 con comentarios en directo a través de la página web de OKDIARIO desde una hora antes del inicio de la carrera.