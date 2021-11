Valtteri Bottas ha sido el más rápido en la sesión de clasificación y afrontará desde la pole el GP de México. Lewis Hamilton saldrá segundo por delante de Max Verstappen, que lidera el Mundial de Fórmula 1 con 12 puntos de ventaja sobre el británico. Carlos Sainz, por su parte, lo hará sexto; mientras que Fernando Alonso tendrá que remontar tras no haber clasificado para la Q2.

Sergio Pérez, el piloto local, saldrá cuarto por delante de Pierre Gasly. Tras Carlos Sainz afrontarán el GP de México Daniel Ricciardo, Leclerc y Tsunoda.

Minuto a minuto de la clasificación de F1 del GP de México

22:27 – Pole para Bottas y sexta posición para Carlos Sainz

Termina la sesión de clasificación. Valtteri Bottas saldrá primero en el GP de Méximo por delante de Hamilton. Tras los Mercedes saldrán los Red Bull de Max Verstappen y de Sergio Pérez, que han sido tercero y cuarto respectivamente. Carlos Sainz saldrá sexto.

22:26 – Carlos Sainz mejora

Buen primer sector de Carlos Sainz. Se sale Sergio Pérez.

22:23 – Carlos Sainz, en disposición de mejorar

Carlos Sainz va a montar los neumáticos blandos con los que saldrá mañana. El madrileño está en disposición de mejorar su crono.

22:21 – Así están los pilotos ahora mismo

Bottas Hamilton Verstappen Sergio Pérez Gasly Leclerc Ricciardo Carlos Sainz Tsunoda Lando Norris

22:19 – Bottas tendría la pole

Primer envite y Bottas se pone primero y Hamilton segundo. Verstappen y Sergio Pérez son tercero y cuarto y Carlos Sainz octavo ahora mismo.

22:14 – Empieza la Q3

Doce minutos tendrá Carlos Sainz para tratar de dar la sorpresa consiguiendo una buena clasificación para el GP de México.

22:12 – La pole, más abierta que nunca

Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sergio Pérez y Valtteri Bottas se disputarán en brevesminutos una pole muy reñida.

20:07 – Termina la Q2

Vettel, Raikkonen, Russell, Giovinazzi y Esteban Ocon caen eliminados. Lewis Hamilton ha marcado el mejor crono en la Q2.

20:05 – Giovinazzi propicia una bandera amarilla que afecta a Sainz

Carlos Sainz se va al garaje después de que una bandera amarilla propiciada por Antonio Giovinazzi arruinase su vuelta.

20:05 – ¡Hamilton se pone primero!

Lewis Hamilton, con neumático medio, marca el mejor crono!

20:02 – Carlos Sainz rueda solo

Sale Carlos Sainz del garaje. Tiene toda la pista para él.

20:01 – ¡Cinco minutos para el final!

Raikkonen, Giovinazzi, Ocon, Russell y Vettel serían ahora mismo los eliminados.

21:58 – Carlos Sainz se pone octavo

Carlos Sainz progresa una posición aunque con un muy buen crono.

21:56 – Diez minutos para el final

A 10 minutos para el final, Verstappen es el primero por delante de Hamilton, de Bottas y de Leclerc. Carlos Sainz ha caído hasta la novena posición.

21:55 – Verstappen se pone primero y Carlos Sainz tercero

Max Verstappen sigue volando en México. Es primero ahora mismo y Carlos Sainz es tercero.

21:52 – ¡Empieza la Q2!

Los pilotos no quieren sobresaltos y salen la mayoría.

21:46 – Bottas ha sido el más rápido

Bottas, Leclerc y Verstappen han sido los más rápidos.

21:45 – Fernando Alonso cae eliminado

Fernando Alonso, Latifi, Mick Schumacher, Mazepin y Stroll caen eliminados en la Q1.

21:44 – Carlos Sainz se pone quinto

Se acabó el sufrimiento para el piloto madrileño. Carlos Sainz se pone quinto y estará en la Q2.

21:41 – Fernando Alonso, decimotercero

Fernando Alonso se pone decimotercero y tendrá otra vuelta. También la tendrá Carlos Sainz, que está en zona de peligro decimoquinto.

21:40 – Progresan los Mercedes

Bottas se pone segundo y Hamilton tercero. Verstappen sigue primero.

21:39 – Carlos Sainz se ha salido de pista

Carlos Sainz aborta su vuelta tras salirse de pista. Es decimotercero y vuelve al garaje. Fernando Alonso ya está fuera de él.

21:37 – ¡Vuelan los Red Bull!

Verstappen y Sergio Pérez ya son los más rápidos. Bottas, Lando Norris y Hamilton completan el Top-5.

21:35 – Alonso y Ocon, los únicos sin salir

A falta de 8 minutos para el final de la Q1 parece que Alpine se la jugará a una sola vuelta tanto con Fernando Alonso como con Esteban Ocon.

21:34 – Carlos Sainz en problemas

Carlos Sainz está rodando muy despacio. Por suerte ha encontrado la potencia que su coche había perdido.

21:33 – ¡Se reanuda la Q1!

Muchos pilotos sin vuelta obligados a rodar en tráfico. Entre ellos Fernando Alonso.

21:31 – Los pilotos ya están preparados para salir

A falta de 2 minutos, hay pilotos que ya están preparados para salir los primeros.

21:28 – Nuevo anuncio de control de carrera

Control de carrera dice ahora que la Q1 se reanudará a las 21:33 horas:

21:24 – La Q1 se reanudará en 5 minutos

Control de carrera anuncia que en 5 minutos se reanudarán los 11 minutos que le restan a la Q1.

21:23 – Fernando Alonso entre los afectados

Fernando Alonso, y otros tantos pilotos, han tenido que abortar su vuelta. Malo para ellos que han usado un juego de neumáticos sin poder haber marcado un crono aún.

21:18 – Así ha sido el accidente de Stroll

💥 ¡Tremendo golpe de Stroll! 💥 Perdió el control cuando entraba en la recta y acabó contra las protecciones. ¡Bandera roja! 🚩#MexicoDAZNF1 🇲🇽 #MexicoGP pic.twitter.com/NiWzhcMdmj — DAZN España (@DAZN_ES) November 6, 2021

21:15 – Leclerc tiene ahora mismo el mejor tiempo

Leclerc, Vettel y Carlos Sainz son ahora mismo los tres primeros. Cuando se relance la Q1 restarán 11 minutos a la sesión.

21:11 – Lance Stroll saldrá último

Lance Stroll, que arrastraba una penalización, saldrá último mañana.

🚩 RED FLAG 🚩 Stroll into the barriers. The Canadian is ok and out of the car.#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/EqN5CszFwl — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

21:07 – Bandera roja por accidente de Stroll

Se interrumpe la Q1. Lance Stroll ha sufrido un accidente. El piloto alemán se encuentra bien.

21:07 – ¡Carlos Sainz marca el mejor tiempo!

Carlos Sainz marca el mejor tiempo. A ver qué hacen los Mercedes y los Red Bull.

21:04 – Carlos Sainz sale a pista

Carlos Sainz sale a pista. La mayoría de los pilotos sigue en el garaje. Entre ellos Fernando Alonso.

21:00 – ¡Empieza la Q1!

Mazepin, Mick Schumacher, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi y Kimi Raikkonen, favoritos para caer eliminados en la Q1.

20:55 – El objetivo de Fernando Alonso

Fernando Alonso afronta la sesión de clasificación del GP de México con el objetivo de meterse en la Q3. Si bien en Austin dio su rebufo a Esteban Ocon, ahora es el francés el que podría dárselo a él dado que saldrá desde la zona trasera de la parrilla.

20:50 – Pilotos sancionados de cara al GP de México

Esteban Ocon, Lance Stroll, Yuki Tsunoda y Lando Norris han cambiado de motor y saldrán desde la zona trasera de la parrilla.

20:45 – Fernando Alonso lucha por un título

El tercer título en juego es el Overtake Award y Fernando Alonso lo tiene a tiro. Está a sólo dos adelantamientos de Sebastian Vettel.

20:40 – Así está la clasificación del Mundial de Constructores

Ferrari está a 3,5 puntos de McLaren en un circuito favorable a sus intereses. Alpine debe mantener 10 puntos de ventaja sobre AlphaTauri para mantener el quinto puesto y cumplir el objetivo que se ha marcado.

Mercedes hold strong in the Constructors' battle 💪 And, the McLaren and Ferrari battle continues to deliver 👀#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/9eOfL4uBwm — Formula 1 (@F1) October 24, 2021

20:35 – Así está la clasificación del Mundial

A falta de cinco carreras para el final, Lewis Hamilton está obligado a reaccionar ya que tiene a Max Verstappen a 12 puntos.

Max extends his lead on Lewis by 1⃣2⃣ points.. Five rounds remain 👀#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/EZHlQDra0M — Formula 1 (@F1) October 24, 2021

20:30 – Red Bull ha dominado los Libres 3

Sergio Pérez, que en el GP de México ejercer como piloto local, ha sido el más rápido en los Libres 3 por delante de Max Verstappen. Por detrás de los dos Red Bull se han situado los dos Mercedes. Hamilton ha sido tercero y Bottas cuarto. Carlos Sainz, por su parte, ha sido quinto mientras que Fernando Alonso ha sido decimoquinto.

Previa de la sesión de clasificación del GP de México

Max Verstappen afronta con 12 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton el GP de México, carrera tras la cual sólo restarán cuatro para el final del Mundial. Si bien Mercedes dominó la primera sesión de entrenamientos libres, Red Bull ha rodado más rápido tanto en los Libres 2 como en los Libres 3.

En lo que respecta a los españoles, Carlos Sainz ha sido quinto en las dos últimas sesiones . Así pues, Ferrari parece la alternativa en México a Mercedes y a Red Bull, por lo que puede soñar con el podio siempre y cuando haga una buena clasificación y pasen cosas en la carrera.

Más que una carrera movida y una buena clasificación podrían necesitar tanto Fernando Alonso como Esteban Ocon, que han sido decimoquinto y decimosexto respectivamente en los Libres 3. Alpine corre el riesgo de ceder tras el GP de México el quinto puesto en el Mundial de Constructores en favor de AlphaTauri, escudería a la que aventaja en 10 puntos.

¿Dónde ver la sesión de clasificación del GP de México 2021 por TV?

La sesión de clasificación del GP de México 2021 se podrá ver por televisión a través de DAZN y en el canal DAZN F1 que ha habilitado la plataforma en Movistar para que los clientes que no estén suscritos a ella puedan seguir disfrutando de las carreras. Además, se podrá seguir la sesión de clasificación del GP de México de Fórmula 1 con comentarios en directo a través de la página web de OKDIARIO media hora antes del inicio.