Llega la segunda carrera del Mundial de Fórmula 1 y los pilotos ya están preparados para correr en el GP de Arabia Saudí en lo que promete ser una prueba apasionante como lo fue la semana en Baréin. Charles Leclerc llega a esta fecha como el líder de la clasificación general del campeonato, mientras que Carlos Sainz buscará ganar su primera carrera y Fernando Alonso quiere mejorar las sensaciones. En OKDIARIO te ofrecemos el minuto a minuto y la vuelta a vuelta del GP de Arabia Saudí en directo y en vivo online.

El GP de Arabia Saudí, en directo

En marcha

Ruedan ya los monoplazas calentando neumáticos en la vuelta de formación. Ahora sí que sí, esto ya está a punto de arrancar. No parpadeen, no se pueden perder nada porque se espera una salida que puede pasar a la historia.

Red Bull, a resarcirse

Después de la primera carrera en Baréin no puede fallar Red Bull. Tanto Max Verstappen como Checo Pérez no pudieron acabar el GP de Baréin y no pueden fallar de nuevo. Menos aún viendo que Ferrari hizo doblete y que en Arabia Saudí también pinta muy bien para la escudería italiana que está representada por Charles Leclerc y Carlos Sainz.

10 minutos

Estamos a nada de escuchar el rugido de los motores en un nuevo Gran Premio del Mundial de Fórmula 1. Ahora le toca a Arabia Saudí y en breves momentos ya se irán retirando todos los mecánicos y personal prescindible para que los pilotos comiencen la vuelta de reconocimiento.

Míchel Salgado, presente

Melissa Jiménez entrevistó al ex futbolista del Real Madrid Míchel Salgado: «Tengo a dos a los que seguir, a Carlos y a Fernando, que es amigo personal. Carlos va a dar mucha guerra. Fernando está con muchas ganas y cuando está así, todo puede pasar. En este circuito es la primera vez que estoy. Yo voy a animar a Carlos. Red Bull es rápido y duro, pero voy a animar a Ferrari».

Todo arreglado en el Ferrari

Carlos Sainz saldrá sin ningún tipo de problemas. Los mecánicos de Ferrari fueron capaces de arreglar esos problemas en el depósito de combustible que habían encontrado en el monoplaza del piloto madrileño. Por lo tanto, con todo solucionado, esperemos que el madrileño pueda firmar otra tarde histórica en el GP de Arabia Saudí. ¡Sonó el himno ya de Arabia Saudí! No queda nada para que esto comience.

Un cuarto de hora

Señores y señoras, sólo restan 15 minutos para que vibremos con una nueva salida en una carrera del Mundial de Fórmula 1. De hecho se trata de la segunda prueba del campeonato, por lo que todavía todo está comenzando. Veremos si Charles Leclerc continúa liderando la clasificación al término del GP de Arabia Saudí o alguien es capaz de robárselo.

Una clasificación trepidante

La clasificación para este GP de Arabia Saudí del Mundial de Fórmula 1 2022 tuvo de todo. Desde la lamentable actuación de Lewis Hamilton hasta el aparatoso accidente de Mick Schumacher, que hizo que se sacara la bandera roja. Puedes ir calentando motores en tu casa antes de la carrera leyendo la crónica de la clasificación.

Dónde ver la carrera

Para ver el GP de Arabia Saudí habría que tener contratada la plataforma de DAZN o tener contratado el paquete de Fórmula 1 en Movistar+. Si sigues la carrera por televisión podrás seguir la prueba con los comentarios de ya un mítico como es Antonio Lobato y Toni Cuquerella. Además, la periodista Melissa Jiménez y Albert Fábrega están a pie de pista para poner los comentarios desde el terreno.

La parrilla de salida

Resta media hora para que arranque este GP de Arabia Saudí y vamos a hacer repaso a la parrilla de salida. En primer lugar saldrá Checo Pérez y por detrás estarán Charles Leclerc y Carlos Sainz. Max Verstappen y Esteban Ocon son cuarto y quinto respectivamente y George Rusell saldrá desde la sexta línea. Fernando Alonso arrancará con su Alpine desde la séptima posición y Lewis Hamilton sorprendía, para mal, en la clasificación. El británico sale decimoquinto. Toda la parrilla al completo, pinchando aquí.

Carlos Sainz, motivado

También Carlos Sainz atendió a los medios con derechos televisivos sobre la Fórmula 1 para hablar sobre esas sensaciones tras la clasificación en la que consiguió el tercer puesto. «Va a ser una carrera emocionante», dijo el de Ferrari. Esperemos que no se equivoque y hoy, en el GP de Arabia Saudí, podamos disfrutar de una prueba increíble en la que todo se decida en la última vuelta. Sus palabras, pinchando aquí.

Fernando Alonso, al habla

Tras la clasificación de este sábado Fernando Alonso valoró la séptima plaza conseguida y las sensaciones que tiene de cara a la carrera. El piloto asturiano asegura que están «en mejor posición que en Baréin», tanto en la parrilla de salida como con las sensaciones. Lee todas las declaraciones del de Alpine pinchando aquí.

Una salida justita

Como en cada Gran Premio, hay que fijarse bien en la salida. La del circuito de Jeddah en Arabia Saudí es bastante estrecha, por lo que habrá que estar muy atentos a adelantamientos arriesgados y, esperemos que no suceda, a posibles accidentes que pudieran dejar fuera de la carrera a alguno de nuestros pilotos Carlos Sainz y Fernando Alonso.

¿Problemas en el Ferrari de Sainz?

Las imágenes de televisión están haciendo hincapié en el box de Carlos Sainz, que está rodeado de mecánicos y se especula con que podría haber algún tipo de problema con el depósito de gasolina. Están trabajando a contrarreloj para que el piloto madrileño pueda salir en el este GP de Jeddah y que no tenga problemas para completar la carrera y pelear por ella. Quedan 50 minutos para que se apaguen las luces rojas.

Un GP de riesgo

El pasado viernes hubo un atentado terrorista a pocos kilómetros del circuito de Jeddah donde se correrá el GP de Arabia Saudí. Fueron horas de mucha tensión en la que se debatió si se seguía adelante con el fin de semana o no. Muchos de los pilotos querían irse, pero finalmente la organización y el gobierno aseguraron que había total seguridad para todos, por lo que se decidió que sí se correría.

Fernando Alonso

El de Alpine sigue con el ya famoso y mítico plan y espera mejorar la novena plaza que firmó en el GP de Baréin. Fernando Alonso sale desde la séptima posición y tiene una oportunidad de oro para mostrar el potencial que tiene su monoplaza. El asturiano está muy confiado y espera en esta carrera en Jeddah poder estar arriba y, sobre todo, por delante de su compañero de equipo Esteban Ocon.

Carlos Sainz

El piloto madrileño arrancará desde la tercera posición de la parrilla de salida. Carlos Sainz viene firmando un gran inicio de temporada, ya lo demostró en Baréin, carrera en la que quedó segundo. Ahora saldrá desde la tercera plaza y buscará mejorar el puesto logrado en la primera carrera y, sobre todo, sueña con ganar su primera carrera en un Mundial de Fórmula 1. Ferrari está dando los pasos para ello y veremos si será capaz de conseguirlo hoy.

Carrerón nocturno

¡¡Muy buenas tardes a todos!! El circuito de Jeddah ya está listo para vivir un pedazo de Gran Premio como es el de Arabia Saudí. Hace apenas una semana comenzaba un Mundial que promete ser trepidante a la par que apasionante con el renacer de los Ferrari, la regularidad de Red Bull y con la esperanza de ver cómo la destreza de Lewis Hamilton permite a Mercedes pelear por cotas altas después de que el año pasado le destronase Max Verstappen.