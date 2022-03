Carlos Sainz saldrá en tercera posición en el Gran Premio de Arabia Saudí y volverá a pelear en la carrera del domingo por conseguir su primera victoria en la Fórmula 1. Se volvió a repetir la historia de Baréin, puesto que Sainz lideró durante toda la clasificación, hasta que en el último intento, Checo Pérez y el compañero de equipo del español, Charles Leclerc, le superaron. Aún así, las sensaciones del piloto de Ferrari, más allá del sabor agridulce de última hora, fueron más que positivas, todo lo contrario de lo que sucedió en el gran premio inaugural del Mundial, en el que señaló que aún no se había adaptado del todo al monoplaza.

En esta ocasión, el madrileño destacó los problemas que está teniendo con los neumáticos nuevos, lo que le llevó a montar unas gomas usadas de cara a la última vuelta, en la que fue superado por los dos. Aún así, de cara a la carrera, afirmó que jugarán con las estrategias para tratar de volver a repetir el éxito de Ferrari la pasada semana en Baréin.

Sensaciones

«La vuelta ha estado bien. He usado un neumático usado que me ha hecho sentir mejor. El nuevo es más complicado de manejar. Al final de la segunda vuelta no tenía agarre atrás y no está mal para un neumático usado, aunque me hayan superado Charles y Checo».

Carrera emocionante

«Mañana va a estar emocionante porque estamos mezclados los Red Bull y los Ferrari y seguro que jugamos con las estrategias y adelantamientos. Seguro que va a estar emocionante».