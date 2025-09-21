Éxito total en la Reserve Cup: el Team Reserve gana y se lleva 180.000 dólares de premio

Tres días de emoción, espectáculo y pádel de primer nivel desembocaron en una última jornada que quedará grabada en la memoria de Marbella y de los aficionados al pádel tras la primera edición de la Reserve Cup en Europa. Con cada victoria por partido, valorada en tres puntos, la pista de Puente Romano se convirtió en un auténtico escenario de batalla, donde nada estaba escrito y todo podía cambiar en cuestión de minutos.

La tensión se palpaba desde antes del primer saque. Los capitanes Jimmy Butler y Joaquín Sánchez sabían que el margen de error era mínimo, mientras que los entrenadores Juan Martín Díaz y Maxi Grabiel movían ficha con cada decisión estratégica. No era solo una cuestión de ganar partidos: estaba en juego el orgullo de liderar a sus equipos hacia el primer título de la Reserve Cup en suelo europeo.

La tarde arrancaba con la obligación que tenía el Team Marbella de ganar los tres partidos en disputa. El primer partido enfrentó a Juan Lebrón y Xisco Gil vs Javi Garrido y Pablo Cardona. El choque, vibrante desde el inicio, ofreció un intercambio constante de golpes y alternativas. El partido comenzó con máxima igualdad, pero la sorpresa llegó cuando el Team Marbella decidió mover ficha: en plena batalla, Franco Stupaczuk entró en lugar de Gil, transformando el rumbo del enfrentamiento. Finalmente, el Team Marbella consiguió tres puntos cruciales para poder optar al gran premio, apretando un marcador que ya empezaba a teñirse de tensión, con un ajustado 7 a 5.

El ambiente alcanzó otro nivel con el segundo encuentro, un duelo que muchos ya señalaban como uno de los grandes partidos del torneo: Mike Yanguas y Agustín Tapia frente a Coki Nieto y Arturo Coello, compañeros habituales frente a frente. Carlos Moyá fue el encargado de realizar el sorteo de saque, un detalle que encendió a la grada y añadió aún más expectación a lo que estaba por venir: El ex tenista está convencido de que el crecimiento internacional del pádel es imparable: «Es un espectáculo grandioso, un evento donde quieres estar. Me encanta el pádel y estar aquí en este evento único. Es un grandísimo deporte que va a llegar lejísimos. En unos años va a ser algo todavía más grande».

Además, el dj Nicky Romero levantó al público de sus asientos durante los time out. A partir de ahí, la pista se convirtió en un escenario de pura intensidad y momentos de pádel total que hicieron vibrar a Puente Romano. Tras un pulso de altísimo nivel, fueron Coello y Coki, quienes acabaron imponiéndose, y dando la victoria final al Team Reserve.

No quiso perderse esta última jornada el ex futbolista Fernando Llorente, que disfrutó de la experiencia como buen aficionado al pádel: «Disfrutando porque es un espectáculo ver a los profesionales. La velocidad a la que les corre la bola. No se puede pedir más. Un evento maravilloso en un lugar perfecto».

Con todo decidido, llegó en el último partido entre Javi García y Javi Barahona contra Maxi Sánchez y Lucas Campagnolo. A pesar de la intrascendencia del resultado, los cuatro jugadores lo dieron todo para satisfacción de un público que durante las tres jornadas que ha durado la Reserve Cup Marbella, se ha entregado al mejor pádel mundo.

Así de satisfecho se mostraba Wayne Boich, CEO y fundador de Reserve Padel de premios: «No habría sido posible sin toda la ayuda de todo el equipo de Marbella. Sierra blanca, muchas gracias, nos habéis hecho sentir muy bienvenidos. A todos los que han trabajado en este evento, habéis trabajado sin parar, ha sido perfecto. Agradecer a Puente Romano Marbella, el equipo ha trabajado muy bien, en un sitio tan emblemático. El equipo de Reserve, gracias a todos. Esperamos hacerlo en el futuro. Nada de esto sería posible sin los jugadores. Hago esto con pasión y respetando todo lo que hacéis Os he dicho esto mil veces pero os tengo muchísimo respeto como jugadores y como personas. Gracias de corazón por jugar con nosotros y competir tan fuerte, me hace sentir plenamente lleno».

La alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, no quiso perderse esta última jornada, orgullosa por la respuesta del público: «Estamos disfrutando muchísimo por el ambiente, por la calidad de los jugadores y porque se haga en Marbella. Para nosotros ha sido todo un honor que se haga aquí en el primer sitio de Europa. Haremos todo lo posible para que se repita ya que Marbella es la cuna del pádel. Marbella es uno de los destinos turísticos preferidos por los americanos y un turista americano para nosotros, es uno de los mejores que se pueden encontrar».

El Team Reserve celebró por todo lo alto su triunfo y recibió un cheque de 180.000 dólares (153.245,37 euros). El entrenador Juan Martín Díaz valoraba la victoria: «Primero agradecer a los jugadores, tanto al equipo de Marbella como al de Reserve. Que dejaron todo en la pista, hicieron tres días excepcionales. Contento, más que por la victoria, por haber visto las gradas llenas y por hacer realidad sacar la Reserve de Estados Unidos».

El Team Marbella, capitaneado por Joaquín Sánchez, lo intentó hasta el final consiguiendo la victoria en el primer partido del día con Stupaczuk entrando desde el banquillo, aunque no fue suficiente: «Hemos disfrutado, hay que darle la enhorabuena al otro equipo. Hoy veníamos a todo o nada, el primer partido mantuvo la eliminatoria viva y darle la enhorabuena a los Javis por el partido».

No sólo se ha premiado al equipo campeón, sino que también, se han entregado los cheques a los ganadores de la Race Winner de la Reserve Cup Series, Miami y Marbella. En cuarto lugar, ha quedado Maxi Sánchez, en tercer lugar Ale Galán, segunda posición para Arturo Coello y el ganador final ha sido el madrileño Coki Nieto, que se ha embolsado un cheque de 66.000 dólares. «Un honor, un orgullo. Es una competición que, aunque sea exhibición, nos lo hemos tomado bastante en serio. Es un premio que mola. Ha sido una semana muy buena, muy positiva, no esperaba tanta gente».

La primera edición europea de la Reserve Cup cierra así con un mensaje claro: Marbella ha escrito una nueva página en la historia del pádel internacional, donde deporte, entretenimiento y pasión se han unido para crear un torneo irrepetible.