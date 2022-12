Después de varios meses de rumores, se confirma que Marc Bartra y Jessica Goicoechea mantienen una relación sentimental. Ninguno. Bartra subió a su storie de Instagram un vídeo en el que aparece junto a Goicoechea en una actitud de lo más cariñosa mientras bailan en una discoteca y no tienen reparo alguno de besarse en público. Y poco después ambos han sido fotografiados juntos en un aeropuerto, por lo que está bastante claro que son pareja. ¿Qué pensará Melissa Jiménez, ex de Bartra?

La periodista ha sido cuestionada por el romance del padre de sus hijos y no ha esquivado la pregunta, más bien lo contrario. La reportera de DAZN ha sorprendido a muchos con esta reflexión: «¿Las imágenes? Me las enseñaron. Marc sabe que yo le deseo lo mejor a él… Esté con quien esté. Siempre me voy a alegrar por el padre de mis hijos». Melissa solo tiene buenas palabras para su ex, que ahora ha rehecho su vida con la conocida modelo e influencer.

Por otro lado, la periodista de DAZN también ha hablado de en qué punto se encuentra su vida sentimental: «Estoy enamorada de mis hijos, que les adoro. Lo que más me apetece es aprovechar el tiempo con ellos, con mi familia, con mi hermana y con mis amigos que durante el año no tengo tiempo de verlos».

Jessica Goicoechea es sin duda una de las influencers más importantes y conocidas de nuestro país. La modelo arrasa con sus posados, algunos tan explícitos que son censurados en las redes sociales. En la mayoría consigue sortear con sus desnudos integrales esos filtros y burlar la censura. A sus 25 años, esta joven catalana ya ha protagonizado varios sonados romances y ahora ha iniciado una relación con Bartra.