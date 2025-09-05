El ex director de Haas F1, Guenther Steiner compra el equipo Tech3 de MotoGP

El ex director del equipo de Haas F1, Guenther Steiner, ha cerrado la compra del Red Bull KTM Tech3 de MotoGP. El anuncio oficial se ha producido este viernes en el circuito de Barcelona-Cataluña, en la previa del GP de Cataluña de MotoGP. Una nueva era arranca para el equipo dirigido hasta ahora por Hervé Poncharal tras el desembarco del italo-estadounidense.

Red Bull KTM Tech3 está a punto de iniciar una nueva era con la adquisición por parte de un consorcio liderado por el líder del automovilismo de la propiedad total del equipo de MotoGP, incluyendo Moto3. La nueva estructura entrará en vigor a partir de 2026.

Con los nuevos propietarios, comienza una nueva era. Steiner asume el cargo de CEO y socio de proyecto. Richard Coleman se convierte en el director del equipo. El fundador y actual director del equipo, Hervé Poncharal, continuará al frente de Tech3 durante la presente campaña. Posteriormente, asumirá un rol de consultor, impulsando jóvenes talentos y transmitiendo su invaluable experiencia en MotoGP. El equipo continuará compitiendo como Tech3, utilizando equipos KTM según sus acuerdos actuales y manteniendo su sede de larga data en Bormes-les-Mimosas, Francia.

Steiner es conocido por ser el extrovertido director fundador del equipo Haas F1. Tras comenzar su carrera como ingeniero de rally, su trayectoria en el automovilismo se ha expandido exponencialmente en las cuatro décadas transcurridas desde entonces, incluyendo puestos directivos en Jaguar Racing y Red Bull Racing. Coleman también cuenta con más de una década de experiencia en campeonatos mundiales, tras haber trabajado extensamente en turismos y fundado su propia consultoría de gestión deportiva.

Guenther Steiner dijo que «esta es una oportunidad fantástica. Tech3 es un gran equipo con un enorme potencial y un legado impresionante. El impacto de Hervé en el equipo y en MotoGP es innegable, y nos sentimos honrados de asumir el control y seguir construyendo sobre esas bases. Nos entusiasma formar parte del paddock de MotoGP y maximizar el potencial del equipo y del deporte a medida que sigue creciendo, ayudándolo a llegar a nuevos públicos».

Richard Coleman, que será el nuevo Team Principal del Tech3, señaló: «Abordamos este proyecto con humildad, reconociendo el increíble talento y la experiencia que ya existe en el paddock de MotoGP, pero también con ambición. Estamos aquí para competir, no solo para participar, en todos los niveles, con una verdadera pasión por el deporte. Queremos conectar con aún más aficionados y mostrar lo mejor de MotoGP».

Fundado en 1990, Tech3 es uno de los equipos con más trayectoria en el paddock de MotoGP. El equipo se unió a la clase MotoGP en 2001 después de ganar el título de 250cc en 2000 y hasta la fecha ha conseguido 38 podios en MotoGP y ha ganado dos carreras del Gran Premio de MotoGP.

Hervé Poncharal, actual propietario del equipo, comentó: «Este es el final de una era, pero también el comienzo de una emocionante para todos nosotros. Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos logrado desde el nacimiento de Tech3, ganando carreras de MotoGP y consiguiendo tantos podios, así como de lo que hemos construido durante estas décadas con todas las personas con las que nos hemos cruzado. Cuando Guenther me contactó para mostrarme su interés en el equipo, pareció el momento perfecto para hacer este cambio. Sé que Guenther liderará el equipo con rumbo, ambición e integridad, sin olvidar ese toque de espíritu rockero que lo fundó. Tech3 estará en buenas manos para ayudarlo a crecer aún más en esta nueva era de MotoGP».

Steiner lleva más de dos años evaluando oportunidades en MotoGP, impulsado por su firme convicción en la fortaleza de MotoGP como empresa de entretenimiento deportivo, junto con el potencial de convertir a Tech3 de un exitoso equipo de carreras en una franquicia deportiva. La misión al llegar es maximizar ambas: conservar el prestigio deportivo del equipo y, al mismo tiempo, iniciar una nueva era liderando la conexión con la afición, a medida que el deporte continúa su trayectoria de crecimiento. La adquisición será financiada por un grupo de inversores liderado por IKON Capital.

Por último, Carlos Ezpeleta, Director Deportivo de MotoGP, mostró su alegría por la llegada de Steiner: «Es un placer dar la bienvenida a Guenther a MotoGP. Nos encontramos en un gran momento para el deporte, continuando nuestra trayectoria de crecimiento y con la vista puesta en que se acelere aún más. El legado de Tech3 habla por sí solo, al igual que la contribución de Hervé al deporte, y esta nueva era está destinada a profundizar aún más en ello, por lo que es una situación emocionante y beneficiosa para todos. Aunque seguirá con nosotros mientras asume el cargo de consultor a partir del año que viene, queremos agradecer a Hervé todo lo que ha logrado y aportado a MotoGP, y dar a Guenther y Richard una cálida bienvenida a nuestro paddock. Estamos entusiasmados por trabajar juntos».