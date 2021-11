Mucho se está hablando del Balón de Oro durante los últimos días, y más todavía se hará tras la última publicación de Patrice Evra en sus redes sociales. El ex futbolista francés del Manchester United o la Juventus, entre otros equipos, la ha liado en Instagram desvelando el ganador del galardón este año e incluso felicitando… ¡a Leo Messi!

«Enhorabuena Lionel Messi por ganar otro Balón de Oro. A la gente que no me entiende cuando hablo, me la chu***.», escribió en su cuenta el que fuera lateral izquierdo internacional con Francia. Cabe recordar que este domingo se cierran las apuestas a las votaciones y el lunes se procederá a entregar el Balón de Oro en París.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patrice Evra (@patrice.evra)



Benzema, Messi o Lewandowski son algunos de los favoritos. También es candidato siempre Cristiano Ronaldo, ex compañero de Evra en el Manchester United y con el que mantiene una gran relación. Sin embargo, el francés tiene claro que el premio al mejor jugador del año será para el atacante argentino del PSG, que ha dado tres asistencias este domingo en la victoria del cuadro parisino.

Cristiano Ronaldo y Messi siguen batallando tras sus respectivas marchas de Real Madrid y Barcelona. Lo hacen por los premio individuales como el codiciado Balón de Oro, y el portugués no pierde la esperanza de alcanzar al argentino. «Cristiano Ronaldo solo tiene una ambición y es retirarse con más Balones de Oro que Messi, lo sé porque me lo ha dicho”, dijo recientemente el director de la revista France Football, Pascal Ferré, que custodia el secreto mejor guardado del fútbol mundial. El que parece tener muy claro quién va a ser el ganador es Evra, que ya habla de Messi como el Balón de Oro.