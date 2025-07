Estremecedor: así fue la reacción de Davies a la durísima lesión de Musiala

Alphonso Davies se llevó las manos a la cabeza al ver la lesión de su compañero Jamal Musiala. El lateral izquierdo del Bayern de Múnich, que se encuentra recuperándose de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, vivió uno de los momentos más estremecedores de su vida mientras comentaba en directo el partido ante el PSG en su canal de Twitch. El canadiense se quedó helado al ver las imágenes.

Cerca del descanso, Musiala fue a por un balón dentro del área y acabó chocando contra Gianluigi Donnarumma, que se tiró para atrapar ese balón. El choque le produjo una de las lesiones más estremecedoras que se han visto. Jamal se destrozó el tobillo tras ese choque fortuito con el meta italiano. Donnarumma rompió a llorar en cuanto vio cómo se había quedado la estrella del Bayern.

El portero del PSG no fue el único, todos sus compañeros se rompieron al ver la grave lesión de Musiala. Fueron unos minutos de mucha tensión. El estadio entero se enmudeció al ver al jugador tendido en el suelo y llorando desconsoladamente. Nadie se lo podía creer. Las lágrimas se apoderaron de las caras de los jugadores.

Alphonso Davies lo vivió de otra manera, desde la distancia. El lateral canadiense se lesionó en el mes de marzo tras un partido ante Estados Unidos con su selección. Al no poder viajar al Mundial de Clubes con el Bayern, el zaguero decidió animar a sus compañeros comentando sus partidos en directo en su canal de Twitch. Cuando vio el choque de Musiala con Donnarumma se levantó de la silla ipsofacto y empezó a gritar «¡no, no, no, no!».

No paraba de repetir una y otra vez lo mismo mientras se llevaba las manos a la cabeza. Su cara de preocupación era la misma que tenían sus compañeros sobre el terreno de juego. La lesión fue escalofriante, a Musiala se le fue el tobillo por completo y todos se temían lo peor. Aunque todavía no hay parte médico, todo apunta a que sería una lesión bastante grave. Bild asegura que Musiala estará fuera cuatro meses, pero no es oficial porque el Bayern todavía no ha confirmado nada.

Musiala y Davies están muy unidos. Ambos llevan varios años compartiendo vestuario en el Bayern y han formado una gran amistad dentro y fuera de los terrenos de juego. De ahí la reacción del canadiense, muy preocupado por su compañero y amigo tras sufrir una lesión grave.