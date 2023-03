«Este año Sainz no tiene excusa, el coche funciona y le gusta»

Joan Villadelprat conoce bien los entresijos de Ferrari. No obstante, a finales de los años 80 fue jefe de mecánicos en la escudería italiana. Esa experiencia le permite aventurar que en Maranello se han equivocado con el despido de Mattia Binotto. En cuanto a Carlos Sainz, le ve preparado para batir a su compañero Charles Leclerc y pelear por más victorias en la Fórmula 1.

Pregunta: ¿Cómo llega Ferrari al inicio del Mundial?

Respuesta: Ferrari ha hecho un coche que es una continuación del anterior, que ya era ganador. Ferrari está en la pomada para luchar por el título y creo que en pretemporada no han demostrado todo lo que tenían que demostrar. Lo importante es que se ha visto a Carlos atacar desde el primer momento y ser rápido. No empieza como el año pasado, que no estaba a gusto y le costó adaptarse. Este año no tiene esa excusa, el coche funciona y le gusta. Lo tiene que mejorar, pero lo veo más fuerte que el año pasado. Terminó el año fuerte y yo creo que empieza el año fuerte, que es lo que tenía que hacer.

P: ¿Cómo ve el duelo Sainz-Leclerc?

R: Creo que la diferencia entre ambos es mínima, van a estar una o dos décimas arriba o abajo. Normalmente Carlos es más rápido en carrera que Leclerc y ahora creo que también le puede igualar a una vuelta, que es el hándicap que ha arrastrado en el pasado con su compañero. Carlos está fuerte y le va plantar cara a Leclerc desde el primer momento.

P: ¿Acertó Ferrari con el cambio de jefe?

R: Mi opinión es que Binotto había logrado crear un equipo ganador. No entiendo que lo hayan echado de Ferrari y yo no lo hubiera hecho. Lo que necesitas en un equipo de F1 es estabilidad y Binotto había creado un grupo estable. Sacaron un coche competitivo el año pasado y lo perdieron por una mala gesión. En la Fórmula 1 necesitas mínimo tres o cuatro años con una organización para poder ganar un título mundial. Es lo que siempre ha pasado en la historia.

P: Tarea difícil para el nuevo jefe.

R: Todo dependerá de cómo sea Vasseur, si llega y quiere cambiarlo todo se va a equivocar. Si este coche funciona es por todo el trabajo que ha hecho Binotto hasta ahora y si este coche gana no es porque llega Vasseur y lo hace ganar. Alguien tenía que caer y ha caído Binotto, el tiempo dirá si es una decisión correcta. Los pilotos también se equivocaron, cuidado, que hablamos solo de cagadas de Ferrari, pero también la cagaron ellos.

P: ¿Ha solucionado Ferrari los problemas que le impidieron luchar con Red Bull en la segunda mitad del último Mundial?

R: Hicieron un motor al que le tuvieron que bajar la potencia porque se rompía. Este problema ya está solucionado, ahora tendrán un motor con más potencia que el año pasado y que en teoría no se tiene que romper. Ferrari no tiene nada que envidiar a otros equipos. Tiene poco que cambiar, pero mucho que pulir. Si hay que reforzar en estrategia, se roba un tío de otro equipo, lo que haga falta, pero no cambiarlo todo, que es la tendencia de Ferrari, cambiarlo todo de golpe cuando algo falla. Son unas formas que, según mi experiencia, no funcionan.