El Estadio Metropolitano acoge unas jornadas que unen el Derecho y el fútbol profesional

El Estadio Metropolitano de Madrid se convertirá en un escenario inédito para la celebración de las Jornadas Internacionales de Derecho y Fútbol, que reunirán los días 19 y 20 de enero de 2026 a magistrados, fiscales, abogados y directivos de clubes para analizar los desafíos jurídicos del deporte rey. El encuentro, que tendrá lugar en la puerta 34 del recinto del Atlético de Madrid, abordará desde la «Responsabilidad penal equipos de fútbol profesional» hasta la «Propiedad Intelectual y fútbol», pasando por cuestiones de blanqueo de capitales y dopaje.

La inauguración tendrá lugar a las 10:00 horas del lunes 19 de enero. Media hora después comenzará la primera ponencia sobre responsabilidad penal en el fútbol profesional, con la participación de Manuel Estrella Ruiz, presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Fernando Sobrón Ostos, fiscal jefe de Córdoba, y Cristina Muñoz Pérez, magistrada del Tribunal de Instancia Mercantil de Alicante.

A las 11:30 horas se desarrollará una mesa redonda sobre las «Reglas del Futbol. De las elementales iniciales a las detalladas actuales en el marco de la mercantilización». En ella intervendrán Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional, Andrés Sánchez Magro, magistrado del Tribunal de Instancia Mercantil de Madrid, y Alexander Guede, abogado de Mediapro. La sesión será moderada por Javier Zaragoza, fiscal.

Contratación laboral futbolistas

Tras la pausa para el café a las 12:30 horas, la jornada proseguirá con un panel sobre «Contratación laboral de futbolistas. Límites. Blanqueo Beneficio fiscal y arbitraje». Carlos Nieto Delgado, magistrado del Tribunal de Instancia Mercantil de Madrid, compartirá mesa con Clifford Hendel, ex árbitro del TAS y vicepresidente de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, y Miguel Cardenal, catedrático de Derecho del Trabajo de la UJCI.

La cuestión argentina ocupará un espacio relevante en el programa. A las 13:45 horas se tratará «Fútbol, Fraude y Blanqueo en Argentina. El compliance en el Atlético de Madrid. Un gol por la paz. La experiencia argentina». Gustavo Meirovich, magistrado del Juzgado Penal Económico de Buenos Aires y codirector académico del evento, expondrá junto a Pilar Chavarría, responsable de Cumplimiento Normativo del Atlético de Madrid, y Marcelo Peluzzi, magistrado argentino y también codirector de las jornadas.

Después del almuerzo, a las 16:00 horas, se abordará la «Violencia y Dopaje en el deporte. Incidencia en los derechos de los deportistas». Pablo Azaúste Ruiz, abogado, e Ignacio Colomer Hernández, catedrático de la UPO de Sevilla, analizarán estos fenómenos que mancillan la pureza del deporte.

Una hora más tarde tendrá lugar «Una visión desde los equipos de fútbol», con Eloy Velasco Núñez, magistrado de la Audiencia Nacional y codirector académico, Angela Sanz Rubio, magistrada del Tribunal Mercantil de Guadalajara, Sergi Atienza, compliance officer del FC Barcelona, y Carlos Schneider, ex experto disciplinario de la FIFA. Moderará Adela Moreno Blanco.

El «Modelo europeo del deporte» centrará la ponencia de las 18:00 horas. Manuel Ruiz de Lara, magistrado del Tribunal de Instancia Mercantil de Madrid y codirector del encuentro, debatirá con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, sobre las particularidades del sistema continental.

Protección de marcas

La primera jornada concluirá a las 19:00 horas con «Fútbol y la protección de las marcas». Teresa Vázquez Pizarro, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, Francisco Soriano Guzmán, magistrado del Tribunal Mercantil de Madrid, y Agatha Ruiz de la Prada, empresaria de moda, intercambiarán perspectivas sobre este aspecto crucial del negocio futbolístico.

El martes 20 de enero arrancará a las 10:00 horas con «Propiedad Intelectual y fútbol. Defensa de la competencia y derecho solitario en fútbol. Defensa de derechos audiovisuales». Leandro Blanco García Lomas, magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, y Juan Carlos Picazo Menéndez, magistrado del Tribunal de Instancia Mercantil de Madrid, diserarán sobre estos temas.

«El fútbol ante los Tribunales» reunirá a las 11:00 horas a Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Javier Carretero Espinosa de los Monteros, magistrado del Tribunal Mercantil de Sevilla, y Rafael Fernández Valverde, magistrado emérito del Tribunal Supremo.

Tras el café, a las 12:30 horas se tratará «La federación española de fútbol. La liga y el compliance Penal. Caso River Plate». Nefer Ruiz Crespo, directora de cumplimiento normativo de la RFEF, Esperanza Bernaldo Quirós, directora de cumplimiento y control interno de la Liga, y Julio Peña Estrada, jefe de Legales de River Plate, compartirán sus experiencias institucionales.

A las 13:30 horas tendrá lugar el panel «Directivos y futbolistas. Atlético de Madrid», y media hora después se celebrará la clausura oficial del evento.

Las jornadas, con precios desde 150 euros para asistencia general y tarifas reducidas para estudiantes y desempleados, marcarán un hito en la confluencia entre dos mundos aparentemente distantes. El balompié, ese universo de pasiones desatadas, encontrará en el Metropolitano un foro para reflexionar sobre sus complejidades jurídicas con la misma seriedad que merece cualquier actividad económica de primer orden en la sociedad contemporánea.