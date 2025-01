Esperpento en la Supercopa femenina: el Barcelona-Atlético de Madrid estuvo 70 minutos sin VAR

La Supercopa de España femenina vuelve a poner en evidencia el trato que recibe el fútbol femenino en nuestro país. En este caso ha sido por parte de la operadora del VAR, Mediapro. El Comité Técnico de Árbitros ha lanzado un comunicado anunciando que el videoarbitraje no estuvo disponible hasta el minuto 70 de la semifinal que disputaron Barcelona y Atlético de Madrid en Butarque.

Desde el CTA no han tardado en salir al paso y dar explicaciones, responsabilizando a Mediapro por un fallo técnico que dejó sin VAR la primera semifinal de la Supercopa de España. En ella, se le anuló un gol al Atlético que suponía el 1-1 por fuera de juego que, al no haber VAR disponible, no pudo ser chequeado.

Llama la atención que ha sucedido es Butarque, un estadio en el que se juegan partidos de Primera División y que, por tanto, está de sobra equipado con la tecnología VAR. De hecho, el sábado previo al partido, en el Leganés-Atlético, el colegiado acudió a revisar un penalti favorable a las rojiblancas.

Desde el CTA han lanzado un comunicado en el que explican lo sucedido, señalando que «hasta el minuto 70» no estuvo disponible la tecnología VAR por «problemas técnicos» de la empresa proveedora del servicio. El organismo presidido por Medina Cantalejo detalla «pide disculpas por este incidente que le es ajeno y ha exigido las correspondientes explicaciones».

El CTA da explicaciones por el VAR

La primera semifinal de la Supercopa femenina que han disputado FC Barcelona y Club Atlético de Madrid no ha podido contar con la tecnología del videoarbitraje hasta el minuto 70 del encuentro debido a problemas técnicos de Mediapro, empresa proveedora de este servicio, con el procesado de las imágenes.

El Comité Técnico de Árbitros pide disculpas por este incidente que le es ajeno y ha exigido las correspondientes explicaciones a la empresa sobre este problema tecnológico.

El CTA va a exigir a Mediapro todos los trabajos y pruebas técnicas para garantizar que el VAR este plenamente operativo para la segunda semifinal de mañana entre el Real Madrid y la Real Sociedad.