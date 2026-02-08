España ya tiene rival para la Copa Davis: evita a Djokovic y se enfrentará a Chile en busca de las Finales
Chile venció a Serbia y será el rival de España en la ronda anterior a las Finales
El equipo capitaneado por David Ferrer actuará como visitante en esta eliminatoria
Chile será el rival de España en la segunda ronda de la Copa Davis 2026. El equipo capitaneado por David Ferrer evita así a la Serbia de Novak Djokovic, que cayó en casa del equipo chileno por 4-0. De esta forma, el vigente subcampeón de la competición se medirá a Chile a domicilio en la eliminatoria que se celebrará entre el 18 y el 20 de septiembre en busca del billete para las Finales.
El conjunto chileno se aseguró el enfrentamiento con la Armada, actual subcampeona de la competición, al eliminar a Serbia, sin Novak Djokovic, en Santiago en la primera ronda de los qualifiers. Los de Nicolás Massú superaron a Serbia por la vía rápida, después de poner el 3-0 en los tres primeros partidos de la serie.
Tomás Barrios venció a Dusan Lajovic (7-5, 7-6(7)) y Alejandro Tabilo hizo lo propio ante Ognjen Milic (6-7(3), 6-2, 6-4). En el dobles, el propio Barrios y Nicolás Jarry se encargaron de confirmar el pase al ganar a los gemelos Ivan y Matej Sabanov (6-4, 6-4). Matías Soto cerró la eliminatoria con otro triunfo sobre Branko Djuric (6-7(2), 7-6(4), 10-7).
Ahora, Chile ejercerá como local en la serie ante España en esta ronda de la Copa Davis, que se celebrará en un ciudad y una superficie todavía por determinar entre el 18 y el 20 de septiembre. Las Finales de la Copa Davis 2026 se jugarán del 24 al 29 de noviembre.