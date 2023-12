Resultado España – Suecia | Goles y resumen del partido de la Liga de Naciones

España vence con contundencia Suecia por 5-3 en la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Las españolas ya tenían el pase directo a las semifinales tras los resultados de la pasada jornada pero las de Montse Tomé lograron darle la vuelta a un partido que se llegó a poner negro (1-3). Las españolas se despiden del año con victoria y con el pase a la Final Four de la Liga de las Naciones donde buscarán el billete que se otorga a las dos finalistas de la competición para los Juegos Olímpicos, objetivo de las chicas que quieren estar en París 2024.

¡Final en La Rosaleda (5-3)!

Enorme partido de España ante Suecia que vence por 5-3 en un encuentro que llegó a ir 1-3 en el marcador y al que consiguió dar la vuelta con un juego muy vistoso, con claro dominio. Gran fase de grupos de la Liga de las Naciones de las campeonas del mundo, que se despiden con triunfo ante las número uno.

Min 89 – ¡GOL GOL GOL GOL GOL DE ESPAÑA!

¡El quinto de España! A la contra mata España a Suecia. Salma, Aitana y Mariona salieron como una bala. Salma para Aitana, ésta se la devuelve a Salma pero la pelota se va larga, aparece Mariona y entra en la cocina para definir su doblete y el 5-3.

Min 85 – ¡Otra de España!

Cómo está jugando España ahora, cómo disfruta La Rosaleda, que corea cada pase. La tuvo ahora Mariona de nuevo, aunque disparó flojo y atrapa la meta sueca, muy exigida hoy.

Min 83 – ¡Al palo España!

Qué momento de juego de España, que está ahora siendo un torbellino imparable. Aitana remata estirándose al máximo para hacer casi el quinto de no ser por la madera.

Min 81 – ¡LE DA LA VUELTA AL PARTIDO ESPAÑA!

¡Gooooooooool de España, gol, gol, gol! Llega el 4-3 de España en una remontada brillante de las chicas de Montse Tomé. Encontraron a Fiamma por dentro, que en el mano a mano con la meta sueca le vence para poner venciendo a España.

Min 78 – ¡GOOOOOOOOOL DE ESPAÑA!

¡Marionaaaaaaaa! Lo intentaba y lo intentaba España y al fin llegó el premio. Pelota que centran García, que cae en el pecho de Mariona, la baja y la rompe para poner el 3-3 en el marcador.

Min 75 – Último cambio de España

Alexandri se marcha, parece que con problemas, para dejar su sitio a María Méndez, en un cambio ofensivo de Montse Tomé para el último cuarto de hora del partido.

Min 72 –¡Qué paradón de la meta de Suecia!

Otra salvada monumental de Suecia. Contra perfecta de España de no ser por el desenlace final. Aitana llegó a línea de fondo y puso la pelota en el área para el remate a bocajarro de Salma y la parada clave de la portera sueca.

Min 69 – Otro cambio en España

Se marcha Athenea del Castillo, una de las goleadoras hoy, y entra al campo Eva Navarro.

Min 64 – ¡La tuvo España!

Buenos minutos de juego de España, que aprieta y busca el tercero, el empate. Otra pelota que busca el área pequeña de Olga Carmona y que encuentra a Salma, que no logra afinar, muy forzada en el remate.

Min 60 – Doble cambio en España

Se retiran Maite Oroz y Jenni Hermoso y entran en su lugar Fimma y Aitana Bonmatí.

Min 58 – ¡Casi hace el empate Mariona!

Qué buen contragolpe de España, rápido y directo al arco de Suecia. Fue Mariona la que no dudó en golpear desde la frontal.

Min 55 – ¡Lo intenta Salma!

Buena circulación de España que termina Salma en conducción hasta la frontal, con un disparo potente que no coge portería.

Min 51 – ¡GOOOOOOOL DE ESPAÑA!

¡Recorta distancias España! Gol de Athenea de Castillo, el quinto en esta competición. Olga Carmona pone otro centro medido al punto de penalti donde aparece la extremo para definir el 2-3.

Min 46 – ¡Arranca la segunda parte!

Ya rueda la pelota en esta segunda parte del España – Suecia en La Rosaleda.

¡Descanso en Málaga (1-3)!

Cae España por 1-3 ante Suecia tras los primeros 45 minutos de juego en La Rosaleda, en Málaga. Golpeó en el primer minuto el equipo sueco pero España logró responder rápido, tanto como lo hizo de nuevo una Suecia que se supo aprovechar de los errores de España mejor que las de Montse Tomé.

Min 45 – ¡La tuvo Salma!

Qué gran oportunidad de España, lo que necesitaba el equipo pero al borde del descanso. Chutó en el área Salma pero paró bien la guardameta sueca. Se añaden cuatro minutos de tiempo extra.

Min 40 – Tiene que volver España a su juego

Tiene ahora España la pelota de nuevo pero se nota el golpe del 1-3. Necesitan alguna ocasión clara que las haga creer de nuevo.

Min 35 – Mazazo para España

Cuando mejor estaba España volvió a golpear Suecia, sin duda un marcador que no refleja lo que se ha visto durante estos minutos del primer tiempo.

Min 29 – ¡Gol de Suecia!

Pues cuando más dominaba España, otro golpe de Suecia. Pérdida de España en las proximidades del área y el acierto en el pase de las suecas ha sido total hasta llegar al área pequeña donde hace el 1-3 Blackstenius.

Min 28 – España asfixia a Suecia

Está apretando de lo lindo ahora España, que domina el esférico y genera mucho peligro en los alrededores del área de Suecia. Falta materializar.

Min 25 – ¡La tuvo Jenni Hermoso!

Qué poquito faltó para que entrara esa acción de Jenni Hermoso. Otro buen centro desde la izquierda que logra cabecear la mediapunta pero no encuentra portería.

Min 23 – ¡Qué paradón de Suecia!

Error garrafal de la portera sueca que acabó corrigiendo a la perfección. Pérdida en la salida de balón que acaba con un intento de disparo de Tere que manda a córner la guardameta.

Min 17 – Tiene que tomar el control España

Tiene que tomar el pulso España del partido para recuperar el camino de la victoria. Supieron reaccionar bien al gol inicial y ahora deben hacerse con la pelota e imponer su juego.

Min 13 – ¡GOL DE SUECIA!

De reacción en reacción. Ahora es Suecia la que golpea justo tras el empate de España, dejando estéril el esfuerzo de las de Montse Tomé. Buen pase filtrado que aprovecha en el mano a mano Asllani.

Min 11 – ¡GOOOOOOOL DE ESPAÑA!

Qué bien ha reaccionado España al gol. Ahora es Olga Carmona la que pone la pelota medida al filo del área pequeña donde esperaba muy sola Salma, que cabecea fácil para poner el 1-1.

Min 7 – ¡A LA ESCUADRA OLGA CARMONA!

¡Qué pena! La réplica de España llegó con los pies de Olga Carmona, que disparó con potencia con su zurda pero la escuadra evita el empate.

Min 1 – ¡GOOOOOOL DE SUECIA!

Arranca el partido con gol en contra para España. Primer córner, pelota que se pasea por el área, toca una jugadora y en el segundo palo remata a placer otra sueca, Olme.

Min 1 – ¡Arranca el España – Suecia, en directo !

Ya rueda la pelota en La Rosaleda para este España – Suecia en el que las españoles se juegan poco.

¡Recordamos el once de España!

A falta de 10 minutos, así sale España ante Suecia: Misa; Ona Batlle, Ivana, Laia Aleixandri, Olga Carmona; Teresa, Maite Oroz, Jenni Hermoso; Mariona Caldentey, Athenea del Castillo y Salma Paralluelo.

Markel Zubizarreta sobre la polémica sobre Aitana

«Lo que pasó en el descanso es algo que no se puede dar en un contexto de fútbol profesional. Hemos hecho el análisis de lo que pasó y, como digo, es algo que no puede volver a suceder», afirmó Markel Zubizarreta.

Siete madridistas con España

Hasta siete jugadoras del Real Madrid están presentes en la convocatoria de la selección española femenina. Seis de ellas, todas excepto Oihane, salen como titulares este martes desde las 19:00 frente a Suecia en la Rosaleda de Málaga.

Polémica entre Aitana y Montse Tomé

«Durante el descanso, no me sentí bien y le pedí al cuerpo técnico ser sustituida, porque entendí que lo mejor para el equipo era que entrara otra compañera», comentó Aitana Bonmatí tras el partido contra Italia. Después, fue Montse Tomé la que explicó lo sucedido: «Aitana nos avisó con muy poco tiempo de que no podía continuar… Por eso hemos empezado con una jugadora menos», señaló la seleccionadora este lunes antes de enfrentarse a Suecia en Málaga.

Aitana Bonmatí es suplente

El último partido de la selección española de fútbol femenino estuvo marcado por la polémica. Más allá del resultado negativo donde cayeron por 2-3 ante Italia, el partido se reanudó en el descanso con una jugadora menos, lo que fue aprovechado por las italianas para hacer el gol de la igualada. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió entre Aitana Bonmatí y Montse Tomé para que España saliera con una jugadora menos tras el descanso? Ante Suecia, la jugadora del Barcelona empezará en el banquillo.

Y es que Montse Tomé tomó la decisión de dejar en el vestuario a Athenea y Aitana tras la primera mitad, pero en lugar de ingresar dos jugadoras, sólo entraba Lucía García. La otra jugadora que debía entrar al terreno de juego era Esther, que estaba aún preparándose. La seleccionadora contó lo que pasó tras el encuentro, diciendo que Aitana se da cuenta de que no puede continuar cuando está a punto de comenzar la segunda parte y que no dio tiempo a que su sustituta estuviera preparada para salir.

Alineación de España

¡Ya tenemos alineación de la selección española femenina! Montse Tomé sale en la Rosaleda ante Suecia con Misa en portería; Ona Batlle, Ivana, Laia Aleixandri y Olga Carmona en defensa; Teresa, Maite Oroz y Jenni Hermoso en el medio; Mariona Caldentey, Athenea del Castillo y Salma Paralluelo.

🔴 ¡¡TENEMOS ALINEACIÓN!! 👥 Este es el once dispuesto por Montse Tomé para disputar la última jornada de la fase de grupos de la #UWNL 🇪🇸🆚🇸🇪#JugarLucharYGanar I #UWNL pic.twitter.com/03T1L21VrD — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) December 5, 2023

El vestuario de España está listo

El vestuario de la selección española femenina ya está preparado en la Rosaleda de Málaga para el último partido contra Suecia.

👀 ¡Tᴏᴅᴏ ʟɪsᴛᴏ ᴘᴀʀᴀ ᴇʟ ᴜ́ʟᴛɪᴍᴏ ᴅᴇʟ ᴀɴ̃ᴏ! pic.twitter.com/iyCfCcuXJL — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) December 5, 2023

Previa del España – Suecia

¡Buenas tardes! Bienvenidos a este España – Suecia directo donde el combinado español tiene ya asegurado la primera plaza del Grupo D de la UEFA Nations League y tiene asegurado su lugar en las semifinales. Las de Montse Tomé, pese a su derrota ante Italia, se vieron beneficiadas por la derrota de la propia Suecia ante Suiza. Tras sumar 12 de 15 puntos en las primeras cinco jornadas, con Suecia e Italia con 7 puntos, el resultado no cambia nada y sólo está en juego conocer quién queda segunda y tercera en este grupo de la Liga de las Naciones. España buscará en la Final Four donde están en juego dos de los billetes para los Juegos Olímpicos de París 2024.

España contará con otra baja sensible tras la ausencia de Alexia Putellas, por problemas en su rodilla izquierda, ya que Lucía García causa baja para este partido ante Suecia. Quedan también dudas de si Aitana Bonmatí estará entre las convocadas para este encuentro.

En el último choque ante las suecas, en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones, la selección venció por 2-3, resolviendo el partido de cara en el descuento tras el gol de Mariona. España tiene tomada la medida a Suecia, a la que también venció en su camino hacia el Mundial, en semifinales, con un 2-1. El combinado sueco necesita también la victoria para garantizarse su sitio en la Liga A de la UEFA Nations League.

Montse Tomé entierra el ‘caso Aitana’

Montse Tomé no va a hablar más del caso Aitana Bonmatí. La entrenadora dejó claro en la previa que pone a un lado lo sucedido durante y tras el enfrentamiento con Italia justo antes de enfrentarse a Suecia. Durante la conferencia de prensa previa al partido, fue clara en su posición de no agregar más sobre el tema, a pesar de las numerosas preguntas al respecto. Se le preguntó más sobre la tensión entre ambas y sobre cómo se ha manejado todo después, en lugar de centrarse en el rival de hoy. «No quiero que se manche lo que han logrado», enfatizó, dando por concluido un asunto que ha generado controversia en torno a España femenino.

Dónde ver por TV el España – Suecia

La selección española de fútbol femenino se mide a Suecia en el partido correspondiente a la jornada 6 de la fase de grupos de la UEFA Nations League que se podrá seguir por televisión en directo a través de la cadena pública RTVE, por el canal de La1. Además, en OKDIARIO te narramos el minuto a minuto de este último duelo de la fase de grupos de la Liga de las Naciones con las ocasiones, goles y resultado del España – Suecia en directo.

Dónde se juega y árbitro del España – Suecia

El Estadio de La Rosaleda de Pasarón, ubicado en Málaga, y la casa del equipo del mismo nombre que responde a las siglas CF, será el lugar donde España y Suecia se miden en este partido de la UEFA Nations League. En cuanto al arbitraje está designada la ucraniana Kateryna Monzul para mantener el orden en este duelo por los tres puntos de la fase de grupos de la Liga de las Naciones.