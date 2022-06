España-República Checa: fiesta final

Un esfuerzo más y vacaciones. Un descanso que la selección española espera que sea merecido. Para ello, deben ganar a la República Checa en el encuentro perteneciente a la cuarta jornada de la Liga de las Naciones. En un estadio de La Rosaleda abarrotado y ansioso de ver fútbol de primer nivel, los hombres de Luis Enrique buscarán su segunda victoria en esta competición tras ganar, no sin sufrimiento, el pasado jueves a Suiza.

España ha sufrido el mismo síndrome que todas las grandes en este último parón de selecciones antes de las vacaciones. Tras una temporada loca, llena de partidos, este último esfuerzo ha sido demasiado para muchos equipos, como por ejemplo el de Luis Enrique. Si bien es cierto que ante Portugal merecieron más, frente a la República Checa en Praga y ante Suiza en Ginebra no estuvieron bien. Ahora, otra vez contra los checos, el asturiano y sus chicos deben sumar los tres puntos para seguir aspirando al liderato.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Luis Enrique fue muy claro sobre los debates que se están generando con la selección española en esta ventana de encuentros. «Mirad los resultados de los demás grupos de la Liga A… Nadie habla de eso, no le interesa a nadie. Lo que interesa es generar dudas sobre la Selección. Si alguien pretende que ganemos todos los partidos 15-0 y arrasemos, no sabe lo que es el fútbol moderno. No hay nadie que gane fácil, no somos diferentes. Ahora, somos una gran selección que va a generar opciones de pelear contra cualquier rival, lo estáis viendo», advirtió el seleccionador.

Como en anteriores encuentros, el asturiano volverá a hacer cambios en un once en el que sólo han repetido como titulares en los tres partidos Unai Simón, Sarabia y Gavi, al que Luis Enrique ha mandado un sorprendente dardo. «Le queda mucho que mejorar dentro y fuera del terreno de juego», sentenció ante los periodistas. Lo normal es que el sevillano descanse, al igual que el atacante del Sporting de Portugal.

La principal duda es Iñigo Martínez, precisamente goleador ante los checos en Praga, que sufrió un pisotón durante el entrenamiento del viernes y no se ejercitó el sábado con el grupo. Si se recupera será titular junto a Eric García. Por último, arriba el tridente puede estar formado por Ferran Torres, Dani Olmo y Asensio, que actuaría de falso nueve.

Un muro contra España

Enfrente, la República Checa, tercera con cuatro puntos, buscará su segundo triunfo en el grupo, el primero tras el de su estreno ante Suiza (2-1), y tratará de repetir el buen hacer del primer duelo ante el combinado español, ante el que sacó un punto con una defensa cerrada y golpeando al contraataque.

«Cada punto en este grupo vale su peso en oro para nosotros. Cuatro puntos de oro hasta ahora son un buen resultado. Creo que podemos conseguir aún más», indicó su seleccionador, Jaroslav Silhavy. Además, avisó que es posible que tengan que realizar varios cambios en el once titular. El delantero del Lokomotiv de Moscú Jan Kuchta es duda tras retirarse al descanso ante Portugal.