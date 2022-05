La selección española de fútbol disputará en junio dos partidos de la Nations League en suelo nacional, la primera y segunda jornada, concretamente en Andalucía, en Sevilla y Málaga. Está acogiendo un gran número de eventos deportivos esta comunidad y se nota el porqué. Son los encuentros ante Portugal, el 2 de junio en el Benito Villamarín, y ante República Checa, el 12 de junio en La Rosaleda. Las entradas, que salieron este miércoles a la venta, han volado especialmente en este segundo escenario en el que tras menos de 24 horas desde su salida a la venta… ¡ya han colgado el no hay billetes!

El número de cola estaba por encima del 5.000 y había que esperar más de una hora frente a la pantalla del ordenador o dispositivo móvil en una cola virtual para acceder al servicio de compra de entradas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dónde podías elegir entre comprar billetes para el encuentro ante Portugal en el Villamarín o ante República Checa en La Rosaleda. Los precios, que oscilan entre los 20 euros en la zona más barata y los 70 en la más cara, no han sido un impedimento.

Pero ha sido en La Rosaleda, en Málaga, donde las entradas han volado. El estadio blanquiazul, ahora en Segunda División y que rozó el descenso a Primera RFEF esta temporada, tiene una capacidad superior a las 30.000 localidades. Desde 2017 no pisaba España tierras malagueñas y existían muchas ganas de ver a La Roja sobre su tapete, más en un partido de carácter oficial, ya que desde 1982 no se disputaba uno: fue un duelo de clasificación para la Eurocopa ante Islandia.

En cuestión de horas, unas siete, los aficionados de la Costa del Sol adquirieron más de 23.000 entradas para ver a España ante República Checa este próximo 12 de junio en la segunda jornada de la Liga de Naciones. Un auténtico récord por parte de los aficionados malagueños que estaban a menos de 7.000 entradas para colgar el no hay billetes. Y el lleno para La Rosaleda no se hizo esperar. A las 12:00 hora del jueves, en menos de 24 horas desde su salida a la venta, los aficionados malagueños lograron colgar el no hay billetes para aventurar el lleno y la fiesta en La Rosaleda: «¡¡AGOTADAS!! ¡¡SOLD OUT!! Habéis acabado con todas las entradas para el encuentro de Málaga. ¡¡SOIS INCREÍBLES!», escribía en sus redes la cuenta oficial de la Selección.

🙌🏻 ¡¡AGOTADAS!!

🙌🏻 ¡¡𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧!! Habéis acabado con 𝗧𝗢𝗗𝗔𝗦 𝗟𝗔𝗦 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔𝗦 para el encuentro de 𝗠𝗔́𝗟𝗔𝗚𝗔. 🥹 ¡¡SOIS INCREÍBLES!! Y si te has quedado con las ganas… ¿¿nos vemos en Sevilla?? 😏#VamosEspaña pic.twitter.com/Noz7IaDw1W — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 26, 2022

Menor pero aun así gratificante ha sido el impacto para el Benito Villamarín. El estadio verdiblanco duplica asistencialmente al de su vecino, con una capacidad que supera las 60.000 butacas. Aunque el ritmo de compra para el choque ante Portugal, de mayor interés si cabe por la envergadura del rival, se reduce casi a la mitad con respecto a Málaga. Se han vendido más de 13.000 entradas para dicho encuentro.

Cabe destacar también que, junto a cada entrada comprada, se regala una bandera de la Selección con la que poder animar durante estos encuentros al combinado de Luis Enrique, una de las últimas pruebas de toque para el asturiano antes del Mundial de Catar que se disputará esta vez en diciembre, algo histórico.