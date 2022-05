Luis Enrique: «Si alguien merece ganar esta Champions es el Real Madrid»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras dar a conocer la lista de convocados para los duelos de junio. España se medirá a Portugal, Suiza y República Checa, contra los que tendrán un doble enfrentamiento. Las principales novedades de esta convocatoria son Marco Asensio y Ansu Fati. El asturiano explicó reconoció que si alguien se merece ganar la Champions es el Real Madrid.

Thiago

“Ya pudimos ver ayer que se retiró. En principio no reviste gravedad y sabiendo que tiene un partido como una final le hemos convocado. Ha hecho una gran temporada. Si llega y puede jugar perfecto y si no se incorporará para que sea examinado”.

Rubiales

“A nosotros no nos afecta en nada. Es imposible vivir alejado desde apaleamiento público que se le hace al presidente. Le traslado mi confianza. Como asambleísta que soy puede confirmar que la RFEF tiene los máximos estándares de transparencia. Intereses que se me escapan y que no tengo intención de juzgar. Seguimos a lo nuestro”.

Asensio

“Ha estado periodos muy largos en los que ha venido. En el Real Madrid no está actuando demasiado, pero siempre digo que es importante lo que hacen en los clubes, pero también lo que hacen con nosotros. Se ha podido sorprender. Hay bajas en su posición, pero tiene mucha suerte porque si sube su nivel siempre nos ha ayudado”.

Lateral izquierdo

“Gayá siempre ha sido un fijo. Quizá este año le puede estar pasando factura su temporada en el Valencia por las lesiones. No quiero correr riesgos con los jugadores. La posición de lateral es en la que hay más competencia y dudo que pueda utilizar un lateral de interior. Lo que sí espero que es la recuperación de Gayá sea total y en septiembre esté a su nivel”.

Palabras de Piqué a Rubiales

“Si algo he sentido es respeto por mi profesión. Molina y Rubiales han sido futbolistas y saben hasta dónde puede llegar su competencia. Me siento respaldado”.

Contar con Piqué

“Es español y si quiere venir a la selección depende de mí. Yo soy todo oídos”.

De Gea

“Hablé en su momento con De Gea para explicarle que no iba a volver a la selección. Igual que se incorpora Thiago, la puerta está abierta para cualquiera”.

Fecha

“Es una fecha un poco dura para algunos jugadores. En la selección española buscamos aprovechar esta fecha FIFA. Nos concentramos el 30 porque tienen que desconectar. A final de temporada siempre suele ser duro”.

Final de Champions

“No tengo respuesta. Ninguna será del agrado de todos. Mejor me callo. Si alguien merece ganar esta Champions es el Real Madrid”.

Lista

“De cara al Mundial ojalá se cuele algún jugador que irrumpe. En el hipotético caso de que lleguemos al Mundial con todos a tope será muy complicado”.

Ansu Fati

“Si la mayoría de los jugadores llega extra de minutos en su caso es diferente. Queremos verle entrar, darle el premio de que es un jugador importante y sobre todo queremos que vuelva a la competición y a estar con nosotros. Es más un premio que una intención de cargarle de minutos”.

Renovación

“En las concentraciones que di en la anterior concentración valen. Estamos muy centrados en la cita mundialista”.

Calendario

“Me preocupa cero. No lo puedo controlar. El calendario es el mismo para todos. El comportamiento de esta selección es de equipo. Ellos lo saben. Vienen al equipo de la selección española. Ojalá no haya bajas para nadie, pero es imposible. Hasta que no haya un calendario unificado, esto seguirá así. Es difícil porque hay muchos intereses económicos”.