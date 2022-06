Jordi Alba: «¿Rebaja salarial? Los capitanes ayudaremos al Barça»

Jordi Alba fue el jugador de la selección española encargado de atender a los periodistas en la previa del encuentro que enfrentará en La Rosaleda a España con la República Checa. El combinado nacional necesita la victoria para seguir aspirando a un primer puesto que la permitiría jugar la fase final.

El lateral izquierdo

“Es decisión de Luis Enrique. El puesto está muy caro y tenemos que hacerlo muy bien en nuestro club y aquí. Luis Enrique no se casa con nadie, llama al que está mejor. Me gusta la competencia y que haya rivalidad dentro del equipo”.

Calendario

“Cada vez estamos más preparados. Es el calendario que toca. Cada vez que vengo lo cojo con más ganas. Estamos formando una gran familia, llevamos muchos años juntos y es un placer venir a la Selección para medirse contra grandísimos rivales”.

Rebaja salarial

“Lo que tenga que hablar con el club lo haré en persona. El año pasado hice una rueda de prensa hablando de esto. No tiene que haber dudas. Lo que se hable en la prensa no lo puedo controlar y tampoco tengo ganas de hacerlo. Las necesidades del club son las que son y estaremos para ayudar. Los cuatro capitanes lo haremos y el que quiera que lo haga. Siempre hemos estado comprometidos con el Barcelona”.

Ansu Fati

“Aún le queda. Está en una temporada muy difícil. No es fácil entrar de golpe, pero creo que está entrenando muy bien y dependerá de como esté. Ha sido muy difícil para él. Si le toca jugar mañana perfecto y si no la temporada que viene. Es muy trabajador y humilde, lo que le hará más fuerte”.

Gavi

“Es un jugador diferente que lo está gestionando de manera sobresaliente. Acaba de empezar, pero tiene una garra y una raza espectacular. Hace cosas con su edad que he visto a muy pocos. Tiene desparpajo y estamos encantados con él. Está claro que tiene que mejorar dentro y fuera, pero como todos”.

Balance

“Hay que ganar para irse de vacaciones de la mejor manera. Luego ya podremos descansar y desconectar. Ha sido un año difícil y estoy convencido de que será mucho mejor el año que viene”.

Los capitanes

“Al final hay mucha gente joven. Todos tenemos que ser importantes y ser competitivos. Cuanta más competencia tengas más puedes rendir. Es un placer”.

Duda en la Selección

“La gente está más preparada, compite mejor y estoy de acuerdo con él. Cuesta mucho más ganar los partidos. Siempre hay que mejorar, pero vamos por la buena línea”.

Situación del Barcelona

“Es en la situación en la que estamos. Ya nos gustaría a todos estar mejor, pero no todo es color de rosa. Ya me gustaría poder fichar a jugadores y que fuese genial, pero esta es la situación. Si no se puede fichar habrá que tirar de cantera. Hay que estar unidos, decirnos todos de puertas hacia dentro y ya está”.

La Rosaleda

“A la gente de Andalucía le encanta el fútbol y seguro que viviremos una noche mágica. La gente dejó de creer en esta Selección y tras la llegada de Luis se han enganchado. Seguro que van a estar apoyando”.