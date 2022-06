Luis Enrique: «A Gavi le queda mucho por mejorar dentro y fuera del terreno de juego»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación para analizar el duelo que enfrentará a España y la República Checa en Málaga. El combinado nacional afronta el que será el último de los cuatro partidos que el combinado nacional ha disputado en esta concentración. La Selección buscará tres nuevos puntos que la permitan seguir aspirando al primer puesto.

Cambios

“Me encanta todo lo que he visto. Responde a la manera que tengo yo gestionar el esfuerzo de mis jugadores y como mejor lo considero”.

Ansu Fati

“No ha sido titular con su club. Ni siquiera con el Barcelona en Australia. Le llamé para que volviese a la dinámica y ver su nivel. Tras ver su nivel soy muy optimista, pero todavía no le veo listo para competir. Mañana podría jugar de titular, salir de suplente o no jugar. Es un jugador recuperado, lo hemos tratado como tal e irá en función de las posibilidades. No hay que tener prisa».

Candidata al Mundial

«No se trata lo que yo entienda. Interesa generar dudas sobre la selección. A mí me interesa cero. Mirad los resultados de los otros grupos de la Liga A, eso no le interesa a nadie. Mirad a la campeona de la Liga de las Naciones y del Mundial, Francia. Nadie gana fácil. Si pretendéis que seamos diferentes, no somos diferentes. Es imposible, pero no para nosotros, para todos».

Delanteros

“Todos los extremos que he traído pueden jugar de nueve. No voy a ponerme a comparar jugadores. El nivel defensivo de Morata es el mejor. No le mejora nadie. Con balón también ha estado muy bien, generado superioridad y buscamos que los que participen hagan un trabajo defensivo y ofensivo”.

Comparativa de Gavi

“A Gavi le queda mucho por mejorar dentro y fuera del campo”.

Unai Simón

“Tengo tres porteros titulares y Unai ha jugado los tres partidos. Estoy encantado y cualquiera podría jugar. Puede cambiar en función de lo que vea. Tenemos que estar preparados para ser un equipo competitivo. A día de hoy los tres porteros me generan mucha tranquilidad”.

Nota

“No era un gran estudiante. No era malo, pero no excelente. No pongo notas. Ya las ponéis vosotros, que lo hacéis muy bien. La que pongáis la aceptaré”.

Iñigo Martínez

“No corro riesgos con ningún jugador. Si alguna vez lo hemos hecho ha sido por deseo del jugador. Ayer recibió un pisotón y tiene el dedo hinchado. Mañana probará en el calentamiento si está a disposición. Él marcará si puede jugar o no”.

Lleno en Málaga

“Me gustaría que es como cuando viene un cantante nuevo. Espero lo mejor. Ciudad futbolera, lo que viene lleva tiempo sin verse y España está en línea ascendente. Espero que el público nos ayude. El estadio es precioso y necesitamos de ese apoyo extra ante un rival que defiende muy bien. La Selección todavía tiene mucho que decir”.

Una favorita para Qatar

“Argentina y Brasil están por encima del resto. Muy por encima del resto”.