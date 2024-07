España mira a los Juegos tras ganar a Bélgica

España se esmeró poco, como era lógico, para llevarse un cómodo triunfo ante Bélgica. Una victoria en Riazor con el que ponen fin a la clasificación –ya certificada– para la Eurocopa 2025 y a la preparación para los Juegos Olímpicos. Sin brillo y sin apenas puntería, la selección se impuso por 2-0 con los tantos de Aitana y Teresa. En nueve días, las de Montse Tomé debutarán en París 2024 en busca de un oro para el que deberán volver a lo que nos tienen habituados si quieren colgárselo.

La Balón de Oro aprovechó antes del descanso para hacer el primero de la tarde en el estadio del Deportivo de la Coruña, lanzándose desde atrás para rematar un centro de Olga Carmona. En el descuento de la segunda, España cerró la victoria con un disparo lejano de Teresa Abelleira, que vio a la portera en el punto de penalti y no lo dudó. Pudieron ser más, pero entre los palos y la mala puntería –por qué no decirlo– la selección llegó incluso a pasar apuros.

Faltó brillo, pero la situación no parece ni mucho menos preocupante. De hecho, era normal puesto que el próximo 25 de julio llegará el debut en los Juegos ante Japón. Esa será la verdadera prueba de fuego y para la que había que reservarse. Ante Bélgica no había nada en juego, salvo mantener el ruido y las dudas alejados del vestuario. Y se consiguió. También lograron evitar cualquier tipo de lesión, por lo que la seleccionadora podrá, en principio, contar con las 18 elegidas en la cita olímpica.

España salía con un once con pocos cambios, salvo los obligados de Paredes por sanción y Salma por precaución. Estaba tocada la delantera y se quedó fuera de la convocatoria, mientras que Mariona Caldentey –fuera ante República Checa– volvía, pero no de inicio. Cata Coll regresaba bajo palos, mientras que Codina acompañaba a Aleixandri en el eje de la zaga y Athenea entraba en uno de los extremos. Pero la gran novedad era la titularidad de Patri Guijarro, que volvía de inicio casi dos años después.

El partido comenzó siendo un auténtico acoso y derribo por parte de las nuestras. España encerraba a Bélgica, pero las visitantes resistían por culpa de la falta de puntería de las campeonas del mundo. La selección arrolló y pudo irse con un buen saco de goles a favor al descanso, pero sólo lograron adelantarse por medio de Aitana. Llegó desde atrás la del Barça para meter el pie en un centro cerrado y raso de Olga, que suponía el 1-0. Hubo tiempo para ampliar distancias e, incluso, sentenciar antes del paso por vestuarios, pero no lo consiguieron.

España supera a Bélgica

En la segunda parte, el asedio se redujo, pero la selección mantuvo totalmente el control del partido. Hasta que en los minutos finales, las belgas comenzaron a apretar. Habían llegado vivas al tramo decisivo del encuentro y, viendo el bajón de las españolas, quisieron dar la campanada. Sin embargo, Teresa Abelleira, que jugaba prácticamente en casa, fue más lista que nadie y mató el partido.

En el descuento, la jugadora del Real Madrid levantó la cabeza tras un robo de España, vio a Lichtfus adelantada y no lo dudó. El golpeo exquisito que tiene la pivote hizo que la portera no tuviera ni siquiera opción de esforzarse por pararla. Corrió hacia la meta desde el punto de penalti, pero se resignó cuando el balón no la había aún ni superado.

El gol cerró la victoria de las españolas, que únicamente tienen ya en su mente lo que se les viene. Los Juegos de París son ya el próximo y único objetivo de las de Montse Tomé. En el horizonte, el tridente de títulos que supondría ganar Mundial, Liga de Naciones y el oro olímpico. Un objetivo que no es ni mucho menos imposible, si consiguen recuperar su mejor versión, la vista hasta esta última concentración.