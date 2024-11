La escandalosa chilena de Cristiano Ronaldo a sus 39 años para lograr su gol 136 con Portugal

Cada parón internacional parece ser el lugar donde Cristiano Ronaldo reafirma su grandeza. A sus 39 años, el delantero portugués continúa haciendo historia con actuaciones memorables, ésta última en un partido clave para conocer el rumbo de Portugal en la Liga de Naciones, donde lideró al conjunto luso en una contundente victoria 5-1 contra Polonia.

Más allá del marcador, lo que marcó la noche en el Estadio do Dragão fue un gol de chilena que, además de ser una obra de arte, elevó su récord como el máximo goleador de selecciones nacionales a 136 tantos en 217 partidos. Bestial.

Con este encuentro y su sensacional chilena con la que firmó doblete, Cristiano no solo reafirmó su capacidad goleadora, sino que añadió otro logro a su ya impresionante colección de récords. Con 132 victorias, supera a Sergio Ramos como el futbolista con más triunfos en la historia del fútbol de selecciones.

Además, sigue siendo el jugador con más apariciones internacionales (217) y el máximo goleador en competiciones de equipos nacionales elevando la cifra hasta los 136 goles. Todo gracias a su doblete desde el punto de penalti y esa última chilena para el 5-0 momentáneo (5-1), que no deja dudas de que la edad es solo un número para el portugués.

Portugal, a la que dirige desde hace ya meses el español Roberto Martínez, necesitaba asegurar su pase a los cuartos de final como líder del grupo, con un triunfo ante Polonia, que no pudo contar esta vez sin su gran estrella, Robert Lewandowski.

El primer tiempo mostró a una selección lusa apagada y sin creatividad, al nivel de una Polonia sin grandes ideas. Sin embargo, la entrada de Vitinha en el segundo tiempo revolucionó el juego, y el espectáculo no tardó en llegar, sobre todo en los compases finales con el show de Cristiano.

El marcador se abrió en el minuto 59 con un tanto de Rafael Leão, quien combinó velocidad y precisión para rematar de cabeza tras una asistencia de Nuno Mendes. A partir de ese momento, Portugal encontró su ritmo y la goleada comenzó a gestarse. En el minuto 72, Cristiano amplió la ventaja desde el punto de penalti, ejecutando un sutil disparo a lo Panenka que desató la ovación de los aficionados.

Invictos a caminho dos quartos! 💪🏼 pic.twitter.com/qBz58DCXew — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 15, 2024

Bruno Fernandes y Pedro Neto se sumaron a la fiesta con goles en los minutos 80 y 83 respectivamente. Pero el momento culminante llegó en el minuto 87: la espectacular chilena de Cristiano, tras un pase preciso de Vitinha, que cerró la noche con el quinto tanto portugués. La maniobra recordó su famoso gol con el Real Madrid a la Juventus en Champions.

A sus 39 años, Cristiano no deja de sorprender, acumulando récord tras récord y mostrando que, para él, la edad no es más que un número. Su golazo de chilena no solo será recordado como uno de los mejores de su carrera, sino como otro capítulo glorioso en la historia de un jugador que parece no tener límites, pasen los años que pasen.