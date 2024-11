Cristiano Ronaldo reivindica su papel en la historia del fútbol: «Soy el que más tiene»

Cristiano Ronaldo quiere seguir ampliando su legado. El pasado lunes, la Federación Portuguesa de Fútbol ha entregado sus tradicionales premios anuales, las ‘Quinas de Ouro’. Estos galardones recompensan a todas las categorías futbolísticas del fútbol portugués. CR7 se llevó lógicamente un premio, el ‘Quinas de Platino’, un trofeo hecho especialmente para recompensar su grandeza. Cuando El Bicho tomó la palabra después de recibir el premio, su mensaje sobre sus goles fue claro. «Si llegan los 1.000, estaría bien. Pero si no llegan no importa, el jugador que más goles tiene en la historia soy yo», afirmó el delantero.

Porque sí, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia del fútbol con 908 realizaciones. Pelé y sus supuestos 1283 goles no estarían de acuerdo con ese dato pero, según la FIFA, el portugués es el que lidera la tabla. Además, el ariete no se para aquí porque también es el que más ha anotado con su país. Con su selección, el 7 suma 133 dianas con la elástica de Portugal, justo por delante de Messi.

908 goles repartidos entre Sporting de Portugal, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Manchester United de nuevo y el Al Nassr. Como siempre le ha gustado afirmar, «los récords le persiguen». Su etapa dorada fue sin duda cuando vistió la camiseta blanca de Chamartín. Entre 2009 y 2018, Cristiano Ronaldo maravilló al madridismo. Con cuatro Champions y dos Ligas, entre otros títulos, el portugués recopiló un total de 450 goles en 438 partidos. Durante casi una década, el Santiago Bernabéu se levantó prácticamente en cada partido para gritar el ‘SIU’ del Bicho. Tras ganar la 13ª en Kiev, el nativo de Madeira puso rumbo a la Juventus, pero dejando un legado imborrable. A día de hoy, CR7 sigue siendo el máximo goleador de la historia del club merengue.

Ahora, el ex jugador del Real Madrid se encuentra lejos de Europa. Desde diciembre de 2022, Cristiano Ronaldo juega en el Al Nassr de Arabia Saudí. Allí, el portugués cobra un sueldo astronómico de 200 millones de euros anuales. Según la revista Forbes, solamente en 2024 y solamente incluyendo lo deportivo, el 7 habría ganado unos 263 millones de euros, siendo así el deportista mejor pagado del mundo. Desde que aterrizó en el Golfo Pérsico, Cristiano sigue sumando y sin parar. A las puertas de los 40 años (los cumple en febrero de 2025), el ariete recopila un total de 68 goles en 79 partidos con el Al Nassr. Eso sí, faltan los títulos. Con su nuevo equipo, el cinco veces Balón de Oro todavía no ha ganado un título oficial con el club árabe.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo sigue moviéndose por el viejo continente. Bajo las órdenes de Roberto Martínez (actual seleccionador portugués), el ariete persiste. Es poco habitual no verle en una convocatoria de la selección. Una alegría para él, que todavía no tiene en sus planes abandonar el sueño de traer el primer Mundial a Portugal. Aunque por ahora, Cristiano muestra su orgullo en vestir la camiseta de la Seleção. «No hay nada mejor que representar a tu país, a toda la cultura, a tus hijos, a tu madre, a tu padre, a tus mejores amigos. Por eso, a veces, me decepciono de algunos jugadores que no quieren representar a la selección nacional», zanjaba.