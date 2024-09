Una foto publicada por una famosa influencer desató un escándalo alrededor de Shaquille O’Neal, leyenda de la NBA, ahora empresario y analista televisivo, además de DJ en ocasiones. Maria Ozuna Teachey publicó en sus perfiles de Instagram y Facebook una misteriosa imagen que provocó un sinfín de especulaciones en las redes, obligando al ex pívot a tener que desmentir una supuesta relación con la modelo. Lo que seguro no esperaba es que la influencer publicara un vídeo posteriormente con pruebas de que sí era él, como fotos en una una suite exclusiva para el ex jugador, una foto de Shaquille O’neal durmiendo en un sofá y a ella durante un evento donde Shaq amenizó.