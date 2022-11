Shaquille O’Neal: «Casi mato a un niño»

Shaquille O’Neal no tiene filtros. El que fuera pívot de la NBA ha vivido de todo a lo largo de su carrera y también después de retirarse. De lo que se conocía poco era de su vida de niño, y tampoco fue fácil por lo que ha contado recientemente en una entrevista en la que se ha abierto en canal con el objetivo de concienciar a quien lea sus palabras.

«Cada vez que iba a un lugar, rápidamente me hacía un nombre. Descubría quién era ‘el tipo’, le estudiaba y le golpeaba. Le ponía en su lugar. Todos sabían quién era yo», dice en su entrevista con el periodista David Walters para la revista People, en la que reconoce que «casi mato a un niño». Aquello fue un punto de inflexión para cambiar su personalidad: «Me mostraron la cárcel. Cambié todo para convertirme en el payaso de la clase. Sólo para gustarle a la gente. Era otro mecanismo para lidiar con mi inseguridad. Yo no era… todavía no soy un líder. Era un seguidor en el camino equivocado».

Habla de Kobe Bryant

Sobre su tumultuosa relación con Kobe Bryant, el mítico ex pívot confiesa que «nunca volveré a ver a Kobe Bryant, en la vida real, nunca más. Y debería haberle llamado. Debería haber llamado. Ambos debimos haber llamado… Llama a tu madre. Llama a tu hermano. Llama al amigo con el que solías divertirte en la universidad. Para siempre es mucho tiempo».

Shaq no esconde que la muerte de Kobe Bryant, que falleció en un accidente de helicóptero en enero de 2020, le ha generado remordimientos de conciencia por las cosas que no le dijo a su compañero y amigo durante tantos años. «Como muchos de ustedes saben, Kobe Bryant y yo tuvimos una relación muy compleja a lo largo de los años. Pero no muy diferente de otro dúo de líderes, John Lennon y Paul McCartney, cuya rivalidad creativa llevó a algunos de los la mejor música de todos los tiempos», dijo en su homenaje.