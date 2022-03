Shaquille O’Neal es una de las grandes leyendas de la historia del baloncesto mundial y uno de los jugadores más mediáticos incluso después de su retirada. El ahora comentarista y DJ en sus ratos libres ha sorprendido a todos confesando las dificultades de salud que atraviesa en esta etapa de su vida, a lo que ya está intentando poner solución.

Todo empezó el día que decidió ir al médico por primera vez muchos años después de retirarse: «Cuando juegas, vas al médico para hacerte un chequeo y un examen físico, ¿no? Pero yo no he jugado en 11 años, así que si no estoy jugando, ¿para qué iba a ir al médico, no? Cuando volví al médico había algunas cosas que ni siquiera sabía. Te dicen esas palabras: “Oye, tienes apnea del sueño. La apnea del sueño puede causar hipertensión o derrames cerebrales, podrías morir”. Dije: “¿Qué?” “Podrías morir”. Así que ahora tengo que dormir con una máquina para dormir».

El doctor también le avisó sobre el consumo excesivo que estaba haciendo de los analgésicos. «Tus riñones están algo débiles. No más analgésicos», le dijo. No se considera adicto, pero sí que los toma de manera habitual: «Algunos días, cuando no podía moverme, me tomaba uno o dos, solo para ponerme en marcha. Pero ahora he dejado de tomarlos», cuenta en la revista GQ.

Además, a sus 50 años, Shaquille O’Neal ha cambiado su rutina de alimentación y deporte. Realiza sesiones de cardio de entre 30 y 40 minutos y ejercicios de fuerza, «un simple entrenamiento para viejos, no puedo hacer todas esas cosas de CrossFit». Lo que no puede es correr en la calle, sino que lo hace en máquinas: «Bueno, intenté correr el otro día y me dije: “¿Cómo fui el mejor atleta del mundo?” Lo perdí todo. Así que: Sí, la elíptica».