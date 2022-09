Lo nunca visto en el Mundial de ciclismo que se está disputando este fin de semana en la localidad australiana de Wollongong. Mathieu Van der Poel, uno de los grandes favoritos para colgarse el oro en la prueba en ruta, tuvo que abandonar a las primeras de cambio después de pasar la noche en comisaría después de agredir a dos adolescentes en el hotel.

La historia es la siguiente. En la noche del sábado, Van der Poel tuvo un incidente después de que dos chicos de 13 y 14 años tocaran en repetidas ocasiones la puerta de su habitación. Ante la insistencia de los adolescentes, el holandés no tuvo la mejor reacción en el pasillo del hotel y fue arrestado después de agredirles. Todo desembocó en una abandono efímero de la prueba después de apenas dormir tras pasar la noche en dependencias policiales.

«Es cierto, sí. Hubo una pequeña disputa. Me acostaba temprano y muchos niños en el pasillo de mi habitación se veían en la necesidad de tocar la puerta continuamente. Después de que lo hicieran varias veces, acabé con los ruidos. No les pedí amablemente que pararan. Luego llamaron a la policía y me arrestaron. Aquí son muy estrictos con estos temas. No volví a mi habitación hasta las cuatro», afirmó Van der Poel antes de la salida.

La versión de la Policía

La policía de Nueva Gales del Sur ha emitido un comunicado en lo que informa de los sucedido con el holandés. «Aproximadamente a las 10:40 P,M del sábado 24 de septiembre de 2022, un hombre alojado en el The Grand Parade, Brighton-Le-Sands, estuvo involucrado en un altercado verbal con dos adolescentes, de 13 y 14 años. Fue llevado a la estación de policía de Kogarah y acusado de dos cargos de agresión común. Se le concedió una fianza condicional para comparecer ante el Tribunal Local de Sutherland el martes 27 de septiembre de 2022», informó la Policía australiana en un comunicado en el que también confirmó que el holandés empujó a ambos adolescentes, uno de ellos cayó al suelo y el otro fue impulsado contra una pared causándole un pequeño rasguño en el codo.