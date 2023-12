Hace unos días, el futbolista español Jonny Otto fue noticia tras ser apartado por su club, el Wolverhampton. Ahora, en Inglaterra aseguran que el lateral está castigado por escupir a un técnico, dar un codazo a un juvenil y romper una televisión. El club apartó al jugador hace unos días sin dar ningún detalle del motivo, pero The Athletic asegura que la causa de esa dura medida disciplinaria fueron los graves altercados que provocó en uno de los entrenamientos de los Wolves.

Según el citado medio, Jonny propinó un codazo al juvenil Tawanda Chirewa, escupió a un miembro del cuerpo técnico de Gary O’Neill y rompió una televisión del vestuario. El defensa español se enfadó por una acción del joven centrocampista en un entrenamiento previo al partido contra el Arsenal y reaccionó de forma violenta contra todo el que se le puso por delante, formando un escándalo monumental en el centro de entrenamiento.

El vestuario alucinó

«Sus compañeros quedaron atónitos cuando un miembro del cuerpo técnico ingresó al campo de entrenamiento para calmar la situación, para luego ser escupido por Jonny, a quien posteriormente se le ordenó abandonar el campo y regresar al interior de los edificios del campo de entrenamiento. Descargó su frustración con los equipamientos de la sala de jugadores, rompiendo un televisor y provocando destrozos en una mesa antes de ser expulsado», cuenta The Athletic.

El pasado 8 de diciembre, el Wolverhampton confirmó la sanción a Jonny Otto. El futbolista español fue apartado de la dinámica del equipo por un «incidente en el entrenamiento». La entidad, a través de su director deportivo Matt Hobbs, añadió que «Jonny se había disculpado y había aceptado la postura del club, según la cual el defensa se entrenará al margen del primer equipo hasta finales de enero».

«Hubo un incidente en el campo de entrenamiento la semana pasada y se está tratando el tema con el club. Jonny no estará en la convocatoria mañana. Si vuelve y cuándo vuelve, ya lo diré», dijo Gary O’Neill, técnico del Wolverhampton Wanderers, en rueda de prensa hace unos días. «En este momento no está disponible para los próximos partidos. Prefiero no entrar en detalles, el club está lidiando con ello», añadió el técnico, visiblemente incómodo a la hora de tratar este turbio y misterioso asunto. Jonny, que llegó cedido del Atlético de Madrid en 2018 y fue fichado por el Wolves en 2019, apenas ha disputado tres encuentros esta temporada, dos en Copa de la Liga y uno en Premier League.

La tensión en el Molineux Stadium es máxima. Al lateral vigués incluso le prohibieron entrar en los campos de entrenamiento del Wolverhampton Wanderers por un incidente del que ahora se han dado todos los detalles. Pese a que O’Neil pidió que no le preguntaran más del tema, volvió a insistir en que «no está» con el equipo «en este momento. «No está entrenando con nosotros. Estoy al corriente de la situación, pero la gente por encima de mí también está lidiando con ello», añadió sobre Jonny, que todo apunta a que saldrá del club en el mercado invernal… ¿Rumbo al Celta?