Escándalo con un ex del Atlético: una cuenta de 12.000 euros en un club de striptease

Kieran Trippier está dando mucho que hablar en el Reino Unido. El ex futbolista del Atlético de Madrid ha sido víctima de una graciosa y pesada broma por parte de un grupo de amigos que militan en el Gateshead FC, equipo de la quinta división del fútbol inglés, tal y como publican varios medios británicos esta semana.

El lateral del Newcastle, que no se encontraba presente en la fiesta de sus amigos, vio su nombre involucrado en una noche de lujuría en el club de striptease For Your Eyes Only, ubicado en Gateshead, al noreste de Inglaterra. Según explica The Sun, los protagonistas de esta fiesta decidieron dejar la cuenta, de más de 11.000 euros (casi 10.000 libras esterlinas), a nombre de Tripps, apodo del internacional inglés. El recibo, emitido a las 4:36 de la madrugada, incluía 76 fichas de 100 libras para bailes privados y decenas de copas de alcohol.

Una fuente del club de striptease aseguró al citado medio que Trippier no estuvo en el establecimiento aquella noche, aunque reconoció que en el pasado sí lo había visitado. «Esta cuenta la dejaron a nombre de Kieran como una broma pesada. Él sabe perfectamente quiénes fueron los responsables», aclaró este trabajador, que se mantiene en el anonimato.

Tripper, de 34 años, se separó de su esposa Charlotte a finales de 2024 y ha atravesado una temporada irregular en lo deportivo, marcada por lesiones. Solo ha disputado 24 partidos de Premier League este curso, siendo titular en 14 ocasiones.

Los líos de Trippier

El lateral derecho inglés yavio envuelto en un escándalo extradeportivo en 2020 cuando la Federación Inglesa de Fútbol (FA) lo sancionó por infringir las normas sobre apuestas. La investigación reveló que, en julio de 2019, Trippier compartió información privilegiada sobre su inminente traspaso del Tottenham al Atlético de Madrid con amigos, quienes utilizaron esa información para realizar apuestas. Aunque el jugador negó haber apostado o haberse beneficiado económicamente, la FA consideró probadas cuatro de las siete acusaciones y lo suspendió durante diez semanas, además de imponerle una multa de 70.000 libras esterlinas.

La sanción tuvo un impacto significativo en su carrera, ya que le impidió participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol a nivel mundial, afectando tanto a su club como a su selección nacional. El Atlético de Madrid, que dependía de Trippier como titular indiscutible en el lateral derecho, se vio obligado a buscar alternativas durante su ausencia. Aunque inicialmente la FIFA concedió medidas cautelares que permitieron al jugador seguir compitiendo, finalmente confirmó la sanción, obligándolo a cumplirla en su totalidad.

Más recientemente, en 2024, Trippier enfrentó problemas personales que afectaron su situación profesional. Según varias informaciones, su esposa se mudó con sus hijos y dejó de usar su anillo de bodas, lo que generó rumores sobre una posible separación. Además, se le relacionó con una mujer desconocida, alimentando aún más las especulaciones hasta que se confirmó la ruptura. Por si fuera poco, deportivamente no atraviesa un buen momento y todo apunta a que saldrá del Newcastle este verano.