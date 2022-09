Se avecina lío en el Eurobasket con Turquía como protagonista. El partido de este domingo entre turcos y georgianos desencadenó una gran pelea entre Korkmaz y Sanadze, donde ambos fueron expulsados del encuentro en el minuto 34. Una vez finalizado el encuentro, la selección turca reveló que su jugador, Korkmaz, fue atacado cuando se dirigía a los vestuarios del Tbilisi Arena.

Según los turcos, su jugador fue interceptado por tres jugadores georgianos y otros tantos miembros de la delegación rival. Ante este hecho, Turquía pidió las imágenes de las cámaras de seguridad para conocer quiénes habían llevado a cabo el incidente o sino abandonarían el torneo.

Never saw this fire under Furkan Korkmazpic.twitter.com/r58IYiASAg — Paul C (@HurtsyIvania) September 4, 2022

El vicepresidente de la federación turca, Omer Onan, habló en rueda de prensa para aclarar los sucedido: “Mientras Furkan Korkmaz caminaba por el pasillo hacia los vestuarios con nuestro entrenador, los jugadores de Georgia que no estaban en la lista activa lo atacaron junto con el jugador expulsado y la policía. No debe haber un ataque a un jugador que va al vestuario. Al final del partido, 30 policías nos empujaron a una pelea. Nos peleamos con la policía oficial de Georgia. Estoy llamando a FIBA. Que nadie se engañe ni piense que somos estúpidos. Nos tienen que traer todas las imágenes de la cámara de ese pasillo sin que falte nada. Si no nos llegan esas cámaras, nos iremos de este torneo»

Pero Onan no se quedó ahí y atacó duramente a la Federación Internacional de Baloncesto, denunciado los desagradables episodios que está viviendo su selección desde el inicio del Eurobasket: «El mayor error aquí es de FIBA. Ha habido mil carencias desde el día que llegamos. Los jugadores van del hotel al pabellón y tardan 45 minutos. Si no se puede garantizar la seguridad de los jugadores, no organicen esto. Lo digo de nuevo; También hablamos con el presidente de Hedayet. Hablaremos también con el cónsul… Pediremos seguridad. Obviamente no nos protegerán. Como dije, que traigan las grabaciones de todas las cámaras frente a nosotros, veremos qué pasó… Todos lo verán. Si no lo hacen, nos vamos de aquí».