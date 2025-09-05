Eric García aprovecha el parón para disfrutar de MotoGP en el box de Marc Márquez

Eric García ha aprovechado el parón de selecciones para pasarse por Montmeló este viernes y disfrutar del GP de Cataluña de MotoGP. El jugador del Barcelona presenció en directo la práctica de MotoGP desde el box de Marc Márquez. Mientras el leridano estaba compitiendo, las cámaras enfocaron al central español que se encontraba presente en el box del Ducati Lenovo.

El futbolista es un gran apasionado de las motos y de Marc Márquez. Siempre que puede, y que su agenda futbolística se lo permite, se acerca al circuito a disfrutar de la máxima competición de las dos ruedas. Eric García no ha sido convocado por Luis de la Fuente para los compromisos de la selección española de clasificación para el Mundial contra Bulgaria y Turquía.

Aprovechando este descanso, el jugador del Barcelona se acercó al circuito de Barcelona-Cataluña y estuvo viendo en directo a los bichos de MotoGP en el box del líder del Mundial. Artur Vilalta, director de comunicación del Ducati Lenovo, hizo de guía, le enseñó el box a Eric García y le llevó al muro para que viera en directo cómo van las MotoGP.